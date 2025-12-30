День СССР и Праздник предновогодней суеты отмечается 30 декабря

Tекст: Катерина Туманова

День СССР 30 декабря отмечается в честь утверждения на I-м Всесоюзном Съезде Советов Договора об образовании СССР. Его подписали главы делегаций Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), Украинской и Белорусской Советских Социалистических Республик и Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР), напомнили в МИД России. Государство из 15 союзных республик просуществовало до 26 декабря 1991 года.

Остальные торжества этого вторника неофициальны, праздничны и душевны – это День заворачивания подарков, День ёлочных игрушек и День закупки продуктов к Новому году. Все эти торжества можно отмечать одновременно или по отдельности. Главное, чтобы на следующий день ёлка была украшена, стол полон изобилия, а подарки манили нарядными упаковками.

Зато в США сегодня День бекона и День новогодних обещаний, на Мадагаскаре – День демократической республики, на Филиппинах – День национального героя Хосе Рисаля.

Именинники сегодня – Денис, Никита, Сергей и Николай.