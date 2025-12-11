Портала «Грамота.ру» представил топ-победителей «Слова года» в России

Tекст: Катерина Туманова

«Слово «зумер» стало абсолютным победителем, его выбрали 42% участников экспертного голосования. В плотной четверке лидеров также оказались слова «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%) и «промпт» – 36%», – приводит ТАСС сообщение «Грамоты.ру».

В шорт-лист акции были включены 12 кандидатов, а число экспертов, принимавших участие в голосовании, составило 469 человек из 23 организаций крупных городов России, среди которых Москва, Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Иркутск и другие.

В акции участвовал репрезентативный пул экспертов трех возрастных групп: от 20 до 27 лет, от 28 до 45, а также старше 46 лет. Более трети голосовавших имели ученую степень кандидата или доктора филологических наук.

«С моей точки зрения, акция «Слово года» – это повод проанализировать год в лингвистическом плане и через язык выйти на то, чем живет общество. Само слово «зумер» давно всем известно, но оно расширило свое значение, стало символическим ярлыком для молодого поколения», – отметила замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева.

По ее мнению, «зумер» обозначает новые социальные явления и вызывает рефлексию общества, поскольку связано с осмыслением особенностей нового поколения, тогда как другие слова из шорт-листа не несут глубокой социальной нагрузки.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина заявили, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа». Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года, связанное с контентом и эмоциями, которые он призван вызвать. «Пупупу» стало претендентом на слово года в России.