Глава Минцифры Шадаев объяснил детали закона о штрафах за поиск экстремистских материалов

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал Кремля. Он уточнил, что штраф составит от трех до пяти тыс. рублей за преднамеренный поиск материалов, признанных экстремистскими и внесенных в реестр Минюста, который включает 5,5 тысяч позиций.

Шадаев подчеркнул, что большинство зарубежных цифровых платформ не удаляют такие материалы по запросам Роскомнадзора – в настоящее время свыше 20 тыс. таких обращений остаются без ответа. Министр отдельно отметил, что штраф не коснется обычных граждан, которые не ищут экстремистскую информацию специально или не знают о статусе материалов.

В ходе совещания Путин поинтересовался, как будет реализован новый закон на практике. Шадаев пояснил, что правоохранительные органы обязаны будут доказать наличие умысла у пользователя, а также знание того, что материал является экстремистским и включен в реестр. «Рядовые пользователи могут не волноваться. Если человек не знал, что материал экстремистский, ответственности не будет», – добавил он.

Накануне Госдума утвердила введение штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN.