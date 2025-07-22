А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Госдума приняла законопроекты о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроекты о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.
Законопроект был внесен в октябре 2023 года, в первом чтении принят в январе, во втором – 17 июля, передает ТАСС. Кодекс об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53, предусматривающей штрафы от 3 до 5 тыс. рублей для граждан за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN.
Нововведения затрагивают и статью 14.3 КоАП РФ: теперь за распространение рекламы VPN-сервисов предусмотрены штрафы для граждан от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тыс. рублей.
Кроме того, Госдума одобрила закон, признающий использование VPN при совершении преступления отягчающим обстоятельством. Соответствующие изменения внесены в статью 63 Уголовного кодекса. Законопроект поступил в октябре 2023 года, первое чтение состоялось в декабре 2024 года, второе – 17 июля.
Накануне министра цифрового развития Максута Шадаева пригласили на заседание Государственной думы для получения разъяснений по законопроекту о штрафах за экстремистские поисковые запросы и рекламу VPN-сервисов.
Ранее Госдума приравняла экстремистские сообщества к экстремистским организациям.