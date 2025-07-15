Госдума приравняла экстремистские сообщества к экстремистским организациям

Tекст: Валерия Городецкая

Законопроект был внесен правительством в феврале, а в первом чтении принят в апреле текущего года, передает ТАСС.

Изменениями дополняется закон «О противодействии экстремистской деятельности». Теперь определение «экстремистская организация» включает не только организации, признанные экстремистскими, но и сообщества, члены которых были осуждены за организацию экстремистского сообщества. Сведения об экстремистских сообществах будут включаться в перечень экстремистских организаций Минюста России, а его наименование изменится.

«Таким образом, в перечне будут содержаться сведения об общественных и религиозных объединениях, иных организациях, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, а также об экстремистских сообществах», – отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Также вносятся поправки в закон «О средствах массовой информации»: запрещено распространять информацию об организациях, включенных в обновленный перечень. Приняты корреспондирующие законы, изменяющие ст. 13.15 КоАП РФ и отдельные положения Уголовного кодекса в части уточнения состава преступлений и административных нарушений, связанных с экстремистской деятельностью. Минюст получит право дополнять перечень органов власти, которым направляют копии обвинительных приговоров.

Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

В декабре Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.