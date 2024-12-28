Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

  • Новость часаПутин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чернокожую девушку затравили за «несоответствие финским традициям»
    Экс-посол Украины потребовал от Германии 20 млрд евро ежегодно
    Марочко рассказал, где уничтожили больше всего наемников ВСУ за год
    Гастроэнтеролог рассказал, какие блюда не стоит сочетать в Новый год
    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»
    Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    Financial Times: Трамп навязывает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности
    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    4 комментария
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

    11 комментариев
    28 декабря 2024, 19:12 • Новости дня

    Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

    Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

    Путин в субботу утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России, передает ТАСС. Документ включает 72 пункта, распределенных по восьми главам, и занимает почти 40 страниц. Он заменяет предыдущую Стратегию, утвержденную в 2020 году на период до 2025 года.

    В документе подробно рассматриваются основные источники угроз экстремистского характера в России, а также цели и задачи государственной политики в этой сфере. В числе угроз упоминаются инициирование цветных революций, фальсификация истории, участие в несанкционированных акциях, терроризм и привлечение несовершеннолетних к экстремистской деятельности. В Стратегии также уделено внимание использованию мигрантов в качестве фактора распространения экстремизма.

    Стратегия подчеркивает важность ликвидации источников угроз, исходящих с территории Украины. Кроме того, в ней отмечается, что экстремистские организации все чаще акцентируют внимание на национальных вопросах, продвигая идею «деколонизации» России. В Стратегии констатировано, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать из-за рубежа. Для борьбы с экстремизмом в том числе будут разработаны автоматизированные программы, позволяющие выявлять противоправный контент в Интернете.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность формированием этнических анклавов из семей мигрантов, которые, по его мнению, могут стать источником экстремистских настроений.

    28 декабря 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»

    Путин принес Алиеву извинения в связи крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России

    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе Кремля в субботу.

    Разговор состоялся по инициативе российской стороны, глава Российского государства обсудил с коллегой крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане, сообщается на сайте Кремля.

    «Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в публикации.

    В разговоре упоминалось, что следовавший по расписанию самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые дроны, и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

    СК России возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», двое сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с Генпрокуратурой России и СКР, отмечается в публикации.

    Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

    Напомним, в авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии») (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев указывал, что крушение произошло из-за внешнего воздействия.

    Коментарии (48)
    28 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    @ Natalia Chernokhatova/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

    На сайте правовых документов указано, что закон вводит примечание, согласно которому действие статьи не распространяется на медицинскую помощь.

    Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, статья 238 УК РФ была единственной немедицинской статьей, по которой могли привлекаться врачи. Он подчеркнул, что чаще всего медиков судят за причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности и преступную халатность, передает ТАСС.

    Клишас отметил, что процент приговоров по 238-й статье составляет лишь около 10%.

    «Эта статья для врачей была устрашающей, но неэффективной», – заявил он.

    Сенатор также подчеркнул, что в рамках Уголовного-процессуального кодекса существует комплекс инструментов для защиты прав потерпевших, таких как возврат дела для дополнительного расследования или переквалификация деяния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание небезопасных услуг по статье 238 Уголовного кодекса. Также сообщалось о планах заменить уголовное преследование за неумышленные преступления врачей на альтернативные наказания, чтобы поддержать медицинских работников и улучшить качество медицинских услуг.

    Коментарии (14)
    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    Коментарии (2)
    28 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines совершил аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    По информации пресс-службы азербайджанского лидера, Алиев сообщил Путину, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане. Алиев подчеркнул, что только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Алиев ранее сообщил, что для расследования авиакатастрофы создана международная группа. Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

    Коментарии (24)
    28 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон, увеличивающий минимальный срок наказания за вооруженный мятеж до 15 лет.

    Минимальная нижняя граница наказания за организацию вооруженного мятежа теперь составляет от 15 до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    В случае, если мятеж привел к гибели людей или другим тяжким последствиям, предусматривается пожизненное лишение свободы или штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

    Ранее в России за организацию или активное участие в вооруженном мятеже предусмотрено было наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, с ограничением свободы до двух лет.

    Кроме того, Путин подписал другой закон, согласно которому осужденные за терроризм и вооруженный мятеж не подлежат условно-досрочному освобождению. Поправки касаются лиц, осужденных за террористический акт, содействие террористической деятельности, обучение с этой целью, организацию террористического сообщества и участие в нем, а также за вооруженный мятеж или акты международного терроризма.

    Ранее в декабре законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж и государственную измену приняла Госдума.

    Коментарии (22)
    28 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    @ Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром с 1 января следующего года ограничит поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки, сообщили в российском холдинге.

    Это решение принято из-за систематического невыполнения молдавской стороной своих обязательств по оплате за поставки газа, что является существенным нарушением условий контракта, пояснили в Газпроме, передает ТАСС.

    В уведомлении от 28 декабря, направленном в адрес «Молдовагаз», Газпром указывает на регулярное неисполнение платежных обязательств по действующему контракту. Газпром подчеркнул, что ограничения будут действовать до тех пор, пока компания не уведомит молдавскую сторону об изменении в условиях поставок.

    В субботу газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря. Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

    Коментарии (11)
    28 декабря 2024, 07:43 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал мужчину за выкрикивание нацистского лозунга в метро

    Tекст: Александра Юдина

    Суд в Москве на 50 тыс. рублей оштрафовал уроженца Крымской области Вадима Скабелина за причисленный к нацистским выкрик «Слава Украине» в метро.

    Скабелин был оштрафован на 50 тыс. рублей за выкрикивание лозунга «Слава Украине» в Московском метрополитене, передает РИА «Новости».

    Как указано в судебных документах, инцидент произошел в вестибюле станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Скабелин многократно выкрикивал лозунг в общественном месте, что было зафиксировано в видеоматериалах и подтверждено показаниями свидетелей.

    Документы также указывают, что Скабелин имеет отрицательное отношение к спецоперации, а его действия были направлены на дискредитацию российской армии. На суде Скабелин признал свою вину.

    Напомним, в январе 2024 года Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.


    Коментарии (14)
    28 декабря 2024, 12:06 • Новости дня
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, отметив необходимость безоговорочной поддержки населения, сообщает агентство DPA.

    Мерц выразил мнение, что отправка немецких военных на Украину в рамках урегулирования конфликта должна быть согласована с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, вопрос о присутствии военных ФРГ на Украине может быть обсужден, если страна потребует гарантий безопасности после заключения мира.

    Однако, по мнению Мерца, для этого необходим безоговорочный мандат от граждан Германии, которого в настоящее время нет.

    «Я бы хотел, чтобы такой мандат был согласован с Москвой», – заявил Мерц.

    Он также отметил, что Германия не станет стороной конфликта на Украине, и выразил несогласие с позицией канцлера Олафа Шольца, который отказывается предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц обвинил лидера ХДС Фридриха Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

    Коментарии (11)
    28 декабря 2024, 13:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»

    Эксперт Анпилогов: Тактика «химического пояса» ВСУ с военной точки зрения неэффективна

    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»
    @ Pia Bayer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тактика «химического пояса» неэффективна. Обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия. В то же время провокации возможны, и нашим военным надо быть к ним готовыми, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, тактика «химического пояса», разработанная Киевом и Западом, предполагает подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий.

    «Фактически тактика «химического пояса» применяется противником с 2022 года», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». В качестве примера он привел события, которые происходили при наступлении российских войск на Северодонецк и Рубежное – большие центры химической промышленности.

    «Так, предприятие «Заря», которое расположено в Рубежном, было фактически «заминировано» ВСУ – в производственном дворе противник разместил цистерны с аммиаком. Подрыв этих емкостей приводил к тому, что облако токсичных компонентов двигалось по направлению к российским позициям. Цель состояла в том, чтобы замедлить продвижение нашей армии», – отметил собеседник.

    «Уже тогда стало понятно, что никакие сопутствующие жертвы среди мирного населения, никакое соблюдение международных конвенций не стоит во главе угла для украинской стороны. Они воспринимают жителей этих населенных пунктов не как своих, а как «живой щит», который может быть использован для замедления ВС России», – акцентировал эксперт.

    Как указал специалист, ВСУ используют широкий спектр токсичных химикатов. «Среди них – уже упомянутый мной аммиак. Формально он не относится к химическому оружию, а является промышленным химическим соединением. Это едкое вещество сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу, а при высоких концентрациях способно привести к летальному исходу», – уточнил Анпилогов.

    Также он упомянул синильную кислоту. «При высоких температурах она быстро разлагается. То есть ее использование ограничено. Тем не менее это гораздо более серьезный яд, нежели аммиак. При большой концентрации синильная кислота приводит к параличу дыхательных органов и к очень быстрой смерти», – продолжил аналитик.

    Вместе с тем, по оценкам спикера, практика «химического пояса» военным образом абсолютно неэффективна. «Во-первых, у наступающих российских бойцов есть возможность использовать индивидуальные средства защиты. Кроме того, в бронетехнике установлены фильтры, которые позволяют улавливать токсичные вещества. Таким образом, их негативное влияние на организм человека купируется», – пояснил он.

    «Во-вторых, обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия», – считает Анпилогов. В то же время он делает оговорку: провокации возможны, и российским военным нужно быть к ним готовыми. «Подобная тактика ВСУ может быть применена в центрах химической промышленности. Там либо уже находятся емкости с химвеществом, либо есть средства и пути для их заброса», – рассуждает эксперт.

    Ожидать же осуждения таких деяний со стороны международных организаций не приходится, добавил Анпилогов. «Украина станет громогласно заявлять, что действия российских войск якобы привели к утечке промышленных химикатов. А вопросом о том, насколько нужна та же синильная кислота в каких-либо производственных циклах, задаваться никто не станет», – отметил он.

    «При этом многие из промхимикатов являются прекурсорами – веществами, используемыми для синтеза химического оружия и находящимися в так называемых списках наблюдения ОЗХО. Их использование надо соответствующим образом протоколировать», – напомнил специалист. Однако ОЗХО, как указал эксперт, реагирует на нарушения со стороны Киева предельно невнятно.

    «Организация закрывает и, я думаю, продолжит закрывать глаза на любые действия Украины, связанные с использованием этих веществ как напрямую, так и в качестве прекурсоров для производства более серьезных видов химического оружия», – заключил Анпилогов.

    Ранее МИД сообщил о разработанной Киевом и Западом тактики «химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск.

    «С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте ведомства. По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. МИД подчеркнул, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    По данным министерства, в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной. Киевская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих. Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин. Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства – члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО, наряду с другими специализированными многосторонними структурами, в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2024, 18:57 • Новости дня
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Молдавии Дорин Речан пригрозил судом Газпрому за прекращение газоснабжения с 1 января из-за задолженности «Молдовагаза».

    Речан отметил, что правительство Молдавии внимательно изучит юридические возможности для защиты своих интересов, передает ТАСС. В числе возможных мер он назвал обращение в международный арбитраж, чтобы добиться компенсации за экономические потери, которые будут вызваны отключением газа. По мнению Речана, действия Газпрома ставят под угрозу безопасность молдавских граждан.

    «Сегодня Газпром уведомил свою дочернюю компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок природного газа с 1 января. <…> Правительство тщательно проанализирует юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и добиться компенсации в связи с решениями Кремля, которые повлекут экономические потери и ставят под угрозу безопасность молдавских граждан», – говорится в заявлении премьера в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).

    Речан также подчеркнул, что не признает имеющийся долг перед Газпромом за поставленное топливо.

    В субботу Газпром сообщил о решении с 1 января 2025 года ограничить поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки. До этого Газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря.

    Партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну.

    Коментарии (12)
    27 декабря 2024, 22:58 • Новости дня
    Путин утвердил состав комиссии по историческому просвещению

    Путин утвердил состав комиссии по историческому просвещению во главе с Мединским

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин утвердил состав Межведомственной комиссии по историческому просвещению и назначил Владимира Мединского ее председателем, а также создал рабочую группу по развитию системы образования с сопредседателями Андреем Фурсенко и Дмитрием Чернышенко.

    Соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

    В состав комиссии по историческому просвещению вошли помощник президента России Владимир Мединский, президент Российской академии образования Ольга Васильева, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, директор СВР России Сергей Нарышкин, министр транспорта Роман Старовойт, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает РИА «Новости».

    Основная задача комиссии – координация работы в сфере исторического просвещения и реализация соответствующей государственной политики. Комиссия планирует заниматься созданием учебников по гуманитарным наукам для различных образовательных учреждений. Также предусмотрено расширение сотрудничества историков Союзного государства и стран СНГ. Кроме того, в задачи комиссии входит подготовка предложений президенту России по корректировке основ государственной политики в области исторического просвещения.

    В состав межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования вошли помощник президента России Андрей Фурсенко, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр образования и науки Валерий Фальков.

    Рабочая группа займется организацией разработки и рассмотрения стратегии развития образования, а также проведением анализа состояния и перспектив развития системы образования. Группе поручено готовить предложения для главы государства в рамках своего профильного направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9 классов, а с 1 сентября 2023 года в российских школах используют новые учебники по истории для 10-11 классов. Создание новых учебников по истории, по словам Путина, было обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями.

    Коментарии (8)
    28 декабря 2024, 16:32 • Новости дня
    Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баку инициировал создание международной группы экспертов для расследования причин крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Алиев рассказал Путину о формировании международной группы экспертов, передает ТАСС. Эта группа создана по инициативе азербайджанской стороны и уже приступила к работе над выяснением причин авиакатастрофы.

    «Президент Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для всестороннего расследования причин этой катастрофы, и эта группа уже приступила к работе», – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

    Напомним, в среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Ранее Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

    Коментарии (3)
    28 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании, сообщил Кремль.

    По информации с сайта Кремля, телефонный разговор Путина и Токаева состоялся по инициативе российской стороны.

    Лидеры обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» возле Актау. На борту находились в том числе граждане России и Казахстана.

    Путин и Токаев отметили, что расследование причин катастрофы будет объективным и прозрачным. Казахстанская правительственная комиссия привлечет к расшифровке бортовых самописцев экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

    Главы государств договорились оставаться в постоянном контакте для обсуждения хода расследования авиакатастрофы, а также продолжения двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам.

    До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых принес извинения за крушение самолета «Азербайджанских авиалиний». Алиев сообщил Путину, что самолет подвергся внешнему воздействию над Россией. Он также сообщил о создании группы для расследования катастрофы.

    Коментарии (2)
    28 декабря 2024, 18:25 • Новости дня
    В Молдавии потребовали экстренного заседания кабмина из-за газа

    Социалисты Молдавии потребовали срочного заседания из-за решения Газпрома остановить поставки газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну.

    Молдавские социалисты настаивают на срочном заседании правительства с участием представителей АО «Молдовагаз» для обсуждения путей урегулирования задолженности перед Газпромом, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии, отмечается необходимость прозрачного расследования причин накопления задолженности и привлечения к ответственности виновных должностных лиц.

    Социалисты подчеркивают важность возвращения к конструктивному диалогу с российской стороной. Это, по их мнению, позволит восстановить поставки газа и избежать гуманитарной катастрофы, которая может возникнуть из-за прекращения поставок.

    В субботу Газпром сообщил о решении с 1 января 2025 года ограничить поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки. До этого газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2024, 14:32 • Новости дня
    Уральский авиазавод передал Минобороны первые учебные самолеты УТС-800

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) передал Министерству обороны России первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800.

    Официальный представитель УЗГА заявил, что эти самолеты будут подключены к летным испытаниям, передает ТАСС.

    По словам представителя предприятия, в высших учебных заведениях Министерства обороны никогда ранее не было самолета такого класса. В советское время и последние годы для первоначальной и основной подготовки курсантов использовались реактивные модели L-29 и L-39. Новые УТС-800 призваны существенно снизить стоимость подготовки курсантов, обеспечивая при этом высокую эффективность обучения.

    С учетом возможностей УТС-800, новое поступление таких самолетов будет значительным шагом для улучшения летного обучения пилотов в России, отмечают в УЗГА.

    В ноябре Объединенная авиастроительная корпорация передала российским ВКС партию новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    На этой неделе ОАК передала российским войскам истребитель Су-57 и бомбардировщик Су-34.

    Коментарии (2)
    28 декабря 2024, 12:01 • Новости дня
    Путин подписал закон о денонсации соглашения о ядерно-экологической программе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации международного соглашения о ядерно-экологической программе (МНЭПР), которое предоставляло юридическую основу для утилизации атомных подводных лодок.

    Россия выходит из рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР), следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

    Соглашение и сопутствующий протокол включало участие ряда стран, таких как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, а также Евросоюз и Европейская комиссия.

    Проекты финансировались через фонд «Северное измерение», управляемый Европейским банком реконструкции и развития. Они были направлены на минимизацию радиационного загрязнения на северо-западе России, что способствовало повышению безопасности при обращении с радиоактивными отходами. Они определили юридическую основу для реализации проектов содействия России в решении задач по комплексной утилизации списанных атомных подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания.

    Однако, согласно данным МИД России, сотрудничество в рамках данного соглашения было фактически приостановлено еще в период с 2015 по 2017 год. Право выхода из соглашения предусматривает уведомление одной из депозитарных сторон за 90 дней.

    Ранее в мае 2003 года было подписано рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в России (МНЭПР), которое заложило юридическую основу для реализации проектов в области повышения ядерно-радиационной безопасности, осуществляемых иностранными партнерами на северо-западной территории страны.

    Коментарии (0)
    Главное
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    МИД Азербайджана заявил о планах изменить правила пребывания для россиян
    Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
    Афганская армия атаковала позиции пакистанских военных
    Bloomberg: Наступил критический момент для газового транзита через Украину
    «Туркменские авиалинии» приостановили рейсы в Москву на месяц
    В центре Москвы вырубили более 100 деревьев под строительство элитного жилья

    Что сделали с Россией десять лет западных санкций

    В 2024 году исполнилось десять лет с тех пор, как Запад ввел первые антироссийские санкции – это произошло после воссоединения Крыма с Россией. Затем были введены еще десятки тысяч ограничений в расчете на полный крах российской экономики и стратегическое поражение нашей страны. Но итоговый эффект оказался совсем другим. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы поменяли мнение об Украине слишком поздно

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама. Подробности

    Перейти в раздел

    «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу

    Воздушные и наземные беспилотники, средства защиты, разведки, системы радиоэлектронной борьбы – лишь малая часть того, что производят предприятия «народного ВПК». Основанные группами энтузиастов, они превращаются в серьезные производства, поставляющие в войска десятки тысяч беспилотников и других изделий. В 2024 году этот сектор получил признание на высшем уровне. Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год перевернул Ближний Восток

    2024 год стал временем потрясений для Ближнего Востока. Радикальным образом изменилась ситуация в Сирии, положение Сирии, Турции и Ирана. Кто больше всего выиграл и проиграл в ходе этих событий и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............