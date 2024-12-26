Медведев: Этнические анклавы мигрантов в России могут стать рассадниками экстремизма

Tекст: Валерия Городецкая

На совещании по вопросам миграционного законодательства Медведев обратил внимание на формирование этнических анклавов в России из семей мигрантов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такие сообщества могут представлять угрозу, если их члены не уважают российское законодательство.

«Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны. Ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях», – отметил Медведев.

Он выразил обеспокоенность тем, что этнические анклавы, образованные мигрантами, могут превратиться в источники экстремистской идеологии, если в них не будет уважения к нормам российского законодательства. Он подчеркнул важность интеграции мигрантов в российское общество и соблюдения ими всех законов страны.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо ужесточать требования к мигрантам в России, и правоохранительные органы должны следить за тем, чтобы они уважали российские традиции. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что сокращение миграции возможно через автоматизацию и ужесточение требований к мигрантам, а также предложил запретить мигрантам перевозить свои семьи в Россию.