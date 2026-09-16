Представитель Казахстана: МФМ объединил молодежь в поиске решений для глобальных вызовов

Tекст: Олег Исайченко

«Международный фестиваль молодежи (МФМ) организован с невероятным размахом. Каждый день здесь проходят сотни мероприятий, в которых участвуют парни и девушки практически со всех стран мира. Пообщаться с ними – замечательная возможность больше узнать о разных культурах, поэтому новые знакомства здесь заводятся практически без остановки», – сказал Райымбек Тулешев, представитель делегации Казахстана.

Главной целью своей поездки в Екатеринбург участник МФМ называет поиск контактов для совместного развития социальных проектов. «Сейчас я реализую инициативу по подбору работы для выходцев из детских домов. Здесь я увидел много неравнодушных к этой теме людей. Было интересно пообщаться с ребятами, которые также занимаются социальными проектами в России, Киргизии, Узбекистане, Китае и Вьетнаме», – рассказал он.

По словам Тулешева, международный обмен опытом особенно важен для молодых общественников. «Общаясь друг с другом, мы вместе ищем решения для глобальных вызовов и помогаем коллегам преодолевать сложности в реализации собственных инициатив. Таким образом, каждый из нас приближает лучшее будущее для планеты», – отметил собеседник.

В поиске единомышленников на полях МФМ заинтересована и другая представительница казахстанской делегации – учительница русского языка и литературы Виктория Монастырская. «Я преподаю русский как иностранный, поэтому поездка в Екатеринбург оказалась для меня чрезвычайно полезной. Это возможность найти новых учеников и пообщаться с коллегами из других стран», – пояснила она.

По ее словам, фестиваль дает участникам возможность не только заводить профессиональные связи, но и находить новых друзей. «Здесь очень много интересных и увлеченных людей. Пообщаться со всеми, к сожалению, не хватает времени, но я уверена, что контакты, которые участники приобретут на МФМ, станут для них очень полезными», – добавила Монастырская.

Отдельно она отметила возможность вновь побывать в России. «Я люблю вашу страну и уже успела посетить немало городов. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга я была в Омске, Сыктывкаре, Туле… И где бы ни оказалась, местные жители всегда встречали меня радушно!» – рассказала собеседница.

По мнению Монастырской, жителей России и Казахстана многое объединяет. «Мы все стремимся построить лучшее будущее, любим теплое и живое общение. Все, что происходит на фестивале, наглядно показывает возможность международной дружбы. Надеюсь, что все страны будут относиться к России с тем же уважением, которое я ощущаю здесь», – сказала она.

Тулешев также признался, что поездка в Россию оставила у него приятные впечатления. «Люди в Екатеринбурге душевные и приветливые. Общение с ними – одно удовольствие! Да и в целом на фестивале чувствуется потрясающая атмосфера тепла и уюта, которая создается для всех участников», – отметил он.

Собеседник хотел бы, чтобы такое отношение друг к другу не ограничивалось площадкой фестиваля. «Мне хочется, чтобы добро передавалось от человека к человеку, а милосердие и любовь всегда оставались в моде. Надеюсь, что благодаря МФМ будет появляться все больше социальных проектов, которые помогут тем, кто в этом нуждается», – заключил Тулешев.

Напомним, с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи, объединивший 10 тыс. участников из 191 страны. Он стал площадкой для диалога молодых лидеров, обмена опытом и поиска единомышленников.

Ранее представители Абхазии и Южной Осетии рассказали газете ВЗГЛЯД, что знакомства, завязавшиеся в Екатеринбурге, могут перерасти в долгосрочное сотрудничество.