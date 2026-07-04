«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.5 комментариев
Путину показали кадры контроля узлов обороны ВСУ в Константиновке
Президенту Владимиру Путину во время доклада показали кадры контроля ВС России во всех районах Константиновки, где были оборудованы узлы обороны противника, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Во время доклада главе государства были представлены материалы, подтверждающие контроль над всеми ключевыми позициями в городе, передает Минобороны в Max.
По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, «в ходе доклада командира четвертой мотострелковой бригады Верховному Главнокомандующему были показаны кадры контроля российскими подразделениями во всех районах города, где были оборудованы узлы обороны противника».
Рудской подробно перечислил освобожденные районы. В середине июня российские бойцы взяли частный сектор «Украинский хутор», сейчас там завершается зачистка. В мае были освобождены районы Южный и Второй, а также квартал Красный городок, комплекс административных зданий в Центральном и территория завода «Автостекло».
В июне под контроль перешли Цинковый район, где находились пункты управления и запуска беспилотников, промзона комбината «Мегатекс» и животноводческий комплекс. В апреле штурмовые группы заняли завод «Стройстекло». Наиболее сложным оказался исторический центр города, который зачистили в середине июня из-за обилия бункеров и огневых точек.
Накануне, 3 июля, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении Константиновки. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, открывающим прямую дорогу на Славянск и Краматорск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.
Минобороны назвало этот город наиболее укрепленным районом обороны украинских войск.
Накануне российские подразделения завершали зачистку данного населенного пункта от разрозненных формирований противника.