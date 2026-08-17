Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников
Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге на платформе «Макс».
В настоящее время на местах падения фрагментов уничтоженных аппаратов работают профильные специалисты. Экстренные службы оперативно выехали для оценки ситуации и устранения возможных последствий инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников.
В ночь на 11 августа дежурные силы ПВО перехватили 396 дронов самолетного типа над территорией страны.
Пятого августа средства противовоздушной обороны ликвидировали 200 украинских беспилотников над регионами России.