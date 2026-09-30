У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись в штатный режим работы
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись в штатный режим работы с рейсами, о чем в Max-канале ведомства сообщил представитель Росавиации.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
Часом ранее Росавиация объявила о переводе аэропортов в режим работы с рейсами по согласованию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России, при этом в ночь на среду над страной было сбито 129 украинских дронов.