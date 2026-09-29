Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Севастополем

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военные нейтрализовали два дрона ВСУ в небе над Севастополем.

«Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано два БПЛА», – сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Воздушная тревога в городе была объявлена в 19:02 по московскому времени. Режим опасности продлился около 20 минут, после чего обстановка стабилизировалась.

В Азове после атак ВСУ повреждено остекление в 37 домах и пяти соцобъектах.

26 сентября системы ПВО отразили атаку 15 украинских беспилотников на Севастополь. Днем ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников над городом.

А 19 сентября военные нейтрализовали в городе-герое семь украинских дронов.