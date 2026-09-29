Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.11 комментариев
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Севастополем
Российские военнослужащие успешно отразили атаку украинских беспилотников в небе над Севастополем, уничтожив два вражеских аппарата без последствий для жителей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Военные нейтрализовали два дрона ВСУ в небе над Севастополем.
«Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано два БПЛА», – сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.
Воздушная тревога в городе была объявлена в 19:02 по московскому времени. Режим опасности продлился около 20 минут, после чего обстановка стабилизировалась.
В Азове после атак ВСУ повреждено остекление в 37 домах и пяти соцобъектах.
26 сентября системы ПВО отразили атаку 15 украинских беспилотников на Севастополь. Днем ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников над городом.
А 19 сентября военные нейтрализовали в городе-герое семь украинских дронов.