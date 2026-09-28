Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
Освобождение Нововодяного дало продвинуться на Добропольском направлении
Взятие под контроль Нововодяного открыло российским военным путь для развития наступления на позиции украинских войск на Добропольском направлении специальной военной операции, сообщили в Минобороны.
Освобождение российскими войсками Нововодяного в Донецкой народной республике создало условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны ВСУ на Добропольском направлении, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник оборонное ведомство сообщило о взятии этого населенного пункта под полный контроль.
«В результате слаженных действий всех задействованных подразделений Нововодяное было полностью освобождено от формирований ВСУ, что позволило улучшить положение подразделений группировки войск «Центр» на линии боевого соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на Добропольском направлении СВО», – говорится в сообщении.
Министерство обороны опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы бойцов группировки «Центр». Перед началом штурма военнослужащие провели тщательную разведку, выявив позиции противника, огневые точки и места сосредоточения живой силы. По целям нанесли удары артиллерией и ударными беспилотниками.
Массированные удары дронами пришлись по антеннам-ретрансляторам, из-за чего украинские силы лишились устойчивой связи. В ходе наступательных действий малые штурмовые группы последовательно выбивали противника из укрытий при постоянной поддержке с воздуха со стороны расчетов беспилотных систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль Уланово в Сумской области и Нововодяное в ДНР.
Накануне Вооруженные силы России предотвратили попытки украинских военных выйти из окружения в районе Нефедовки.
До этого российские бойцы освободили харьковские Петропавловку и Лозовую вместе с сумским Марьино.