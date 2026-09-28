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Названа дата прощания с критиком Соседовым
Прощание с критиком Соседовым назначили на 30 сентября в Москве
Церемония прощания с погибшим музыкальным критиком Сергеем Соседовым состоится 30 сентября в Москве на Троекуровском кладбище, сообщил телеканал НТВ.
Предварительная дата прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым назначена на 30 сентября, передает РИА «Новости». Прощание пройдет в Москве, в Большом зале Троекуровского кладбища, сообщили агентству в пресс-службе телеканала НТВ.
«Прощание с Сергеем Соседовым запланировано в среду, 30 сентября, в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища (Москва, ул. Рябиновая, дом 24). Начало в 11:00», – говорится в заявлении пресс-службы.
Критик трагически погиб 23 сентября в возрасте 58 лет в результате несчастного случая – он упал с лестницы и разбился насмерть. В это время он находился в якутском городе Нерюнгри, куда прибыл для работы в жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока».
Сергей Соседов родился в 1968 году в Москве, окончил журфак МГУ. Он приобрел широкую известность благодаря участию в популярных телевизионных проектах, таких как «Акулы пера», «X Factor» на Украине и «Суперстар!» на российском телевидении.
Помимо работы на телевидении, критик занимался преподаванием и регулярно комментировал события в мире музыки.
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