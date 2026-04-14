Директор лейбла осудила предложение передать песни Пугачевой другим артистам
Глава лейбла Бойчевски осудила предложение отдать песни Пугачевой другим артистам
Предложение передать хиты Аллы Пугачевой другим артистам является противозаконным и демонстрирует непонимание разницы между авторскими и смежными правами, заявила генеральный директор «ON лейбла» Надежда Бойчевски.
Бойчевски раскритиковала предложение главы ФПБК Виталия Бородина передать хиты Аллы Пугачевой другим артистам, передает ТАСС.
Она заявила, что подобные инициативы являются противозаконными и свидетельствуют о непонимании различий между авторскими и смежными правами.
Бойчевски подчеркнула: «То, что предлагает политик, на мой взгляд – это прямой путь к нарушению всего. Во-первых, что значит передать хиты – передать авторские права? Нужно проверить, кому принадлежат права на эти композиции. Алла Борисовна Пугачева далеко не все песни писала самостоятельно. Например, в песне «Миллион алых роз» автор – Андрей Вознесенский. Чьи права он хочет передать?». Она добавила, что депутат «не понимает разницы между авторскими и смежными правами» и предлагает действия, которые противоречат положениям части 4 Гражданского кодекса России.
По словам Бойчевски, в 2022 году Россия осознанно не вышла из международных конвенций в области авторского и смежного права и не нарушила 4-ю часть ГК РФ. В стране выработаны инструменты, позволяющие даже ушедшим из России правообладателям защищать свои права и получать роялти. Она отметила, что использование этих инструментов – личное дело самих правообладателей, однако такие возможности в России существуют.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с предложением передать хиты Аллы Пугачевой другим артистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФПБК Виталий Бородин потребовал взыскать с Аллы Пугачевой пять миллионов рублей компенсации морального вреда.
Сама певица продлила исключительные права на свои бренды до 2036 года.
Адвокат Александр Трещев призвал лишить артистку ежегодных авторских гонораров.