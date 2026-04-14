Директор лейбла осудила предложение передать песни Пугачевой другим артистам

Глава лейбла Бойчевски осудила предложение отдать песни Пугачевой другим артистам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойчевски раскритиковала предложение главы ФПБК Виталия Бородина передать хиты Аллы Пугачевой другим артистам, передает ТАСС.

Она заявила, что подобные инициативы являются противозаконными и свидетельствуют о непонимании различий между авторскими и смежными правами.

Бойчевски подчеркнула: «То, что предлагает политик, на мой взгляд – это прямой путь к нарушению всего. Во-первых, что значит передать хиты – передать авторские права? Нужно проверить, кому принадлежат права на эти композиции. Алла Борисовна Пугачева далеко не все песни писала самостоятельно. Например, в песне «Миллион алых роз» автор – Андрей Вознесенский. Чьи права он хочет передать?». Она добавила, что депутат «не понимает разницы между авторскими и смежными правами» и предлагает действия, которые противоречат положениям части 4 Гражданского кодекса России.

По словам Бойчевски, в 2022 году Россия осознанно не вышла из международных конвенций в области авторского и смежного права и не нарушила 4-ю часть ГК РФ. В стране выработаны инструменты, позволяющие даже ушедшим из России правообладателям защищать свои права и получать роялти. Она отметила, что использование этих инструментов – личное дело самих правообладателей, однако такие возможности в России существуют.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с предложением передать хиты Аллы Пугачевой другим артистам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФПБК Виталий Бородин потребовал взыскать с Аллы Пугачевой пять миллионов рублей компенсации морального вреда.

Сама певица продлила исключительные права на свои бренды до 2036 года.

Адвокат Александр Трещев призвал лишить артистку ежегодных авторских гонораров.