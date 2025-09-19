Адвокат попросил лишить Пугачеву годовых авторских выплат

Tекст: Алексей Дегтярев

Артистка получает 28 млн рублей в год от Российского авторского общества, несмотря на то что проживает за пределами России, сказал Трещев РИА «Новости».

Трещев направил соответствующее заявление в суд, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

По мнению адвоката, Пугачева продолжает зарабатывать в России, несмотря на ее критическое отношение к стране, благодаря которой стала популярной.

Ранее руководитель парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что поведение певицы Аллы Пугачевой можно расценивать как предательство.

Ранее Пугачева заявила, что знала чеченского террориста Джохара Дудаева, она охарактеризовала его как «приличного, порядочного, интеллигентного человека».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала интервью певицы «базаром лицемерия».