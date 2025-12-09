  • Новость часаПолянский обвинил Европу в подрыве мирных усилий США и РФ
    9 декабря 2025, 01:08 • Новости дня

    Пушков сообщил о росте противоречий между США и Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Разногласия между Соединенными Штатами и Евросоюзом выходят за рамки украинского вопроса, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Между США и странами Евросоюза растет число противоречий по самым разным вопросам, рассказал российский сенатор Алексей Пушков, передает РИА «Новости». По его словам, это уже не только разногласия по событиям на Украине, которые отразились в новой Стратегии национальной безопасности США, но и вопросы торговли, тарифной политики, споры о базовых ценностях и различные подходы к отношениям с Москвой.

    Пушков особо подчеркнул, что сегодня к этим разногласиям добавился конфликт вокруг европейской цензуры, которую либеральные круги в ЕС распространяют и на американские платформы. В этой связи сенатор обратил внимание, что в администрации бывшего президента США Дональда Трампа усиливается раздражение по поводу поведения евробюрократии в Брюсселе.

    По его мнению, если ситуация будет развиваться в том же русле, Евросоюз рискует стать для США не только бывшим союзником, но и противником, а при возвращении Трампа во власть – даже недругом, как это уже произошло в конфликте с Илоном Маском. Сенатор напомнил, что мировая история знает немало неожиданных политических перемен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с законодательством Европы, который негативно влияет на агробизнес в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что государства Европы располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единству с США.

    Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, созданный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    8 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    @ MAXIM SHEMETOV/EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Крупнейшие дипломаты ЕС в панике, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского.

    Сикорский ранее обвинил Дмитриева и Илона Маска в намерении разделить Европу и эксплуатировать ее. Также польский министр предложил пользователям соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) проголосовать за то, что следовало бы делать европейцам, добавив провокационный опрос с вариантами: «капитулировать» и «сделать Европу снова великой», передает РИА «Новости».

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике», – прокомментировал пост Сикорского Дмитриев. Он призвал европейских политиков решать внутренние проблемы. Он выделил среди них неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, спад в экономике и «повсеместную цензуру». «Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», – заявил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X в размере 120 млн евро. Это вызвало резкую критику со стороны американских властей. Маск назвал Европу Четвертым рейхом.

    8 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    @ Daniel Torok/Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Самую большую долю в предоставлении кредита Украине за счет замороженных российских активов, обсуждаемого в Евросоюзе, должны внести Германия, Франция и Италия: только Берлину придется выделить свыше 51 млрд евро, сообщает издание Politico.

    По данным издания Politico, Германия, Франция и Италия должны внести наибольший вклад в обеспечение кредита Украине за счет замороженных российских активов, пишет РИА «Новости».

    Издание пишет, что Еврокомиссия на прошлой неделе представила странам ЕС суммы, которые каждая страна должна будет предоставить, выступая гарантом кредита для Киева. Подчеркивается, что помощь должна распределяться пропорционально, чтобы убедить Бельгию согласиться на схему финансирования.

    Согласно подсчетам Politico, при размере кредита 210 млрд евро, Германия обязана будет гарантировать 51,3 млрд евро (24,4% своего валового национального дохода), Франция – 34 млрд евро (16,2%), Италия – 25,1 млрд евро (12%). Финансовая схема предусматривает предоставление Украине кредита на сумму от 185 до 210 млрд евро с условием возвращения после завершения конфликта, если Москва выплатит компенсацию.

    Еврокомиссия активно ищет согласия от всех стран ЕС на использование замороженных суверенных активов России в пользу Украины, несмотря на жесткую оппозицию некоторых участников союза. Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, из которых более 180 млрд евро находятся на счетах бельгийской системы Euroclear.

    Ранее Еврокомиссия перевела Украине 18,1 млрд евро, полученных с доходов от замороженных российских активов. Власти России неоднократно называли действия Евросоюза по заморозке и последующему использованию этих средств попыткой воровства и нарушением международных норм.

    Европейский союз может оставить российские активы замороженными на неопределенный срок из-за обнаруженной юридической лазейки.

    Коллегия Еврокомиссии 3 декабря поддержала идею предоставить Украине кредит из средств замороженных российских активов.

    Европейский центральный банк отказался поддержать выделение 140 млрд евро Украине за счет этих средств.

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Москва может инициировать долгий судебный процесс в ответ на изъятие активов.

    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    8 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский избегает комментировать американскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине до встречи с европейскими «друзьями». При этом на предстоящих переговорах в Лондоне лидеры Европы попытаются убедить его не соглашаться на односторонние уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом.

    «Жалобы Дональда Трампа на то, что Владимир Зеленский якобы не читал американский план, не стоит воспринимать буквально. Последний явно ознакомился с документом. Другое дело, что он придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими «друзьями», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Собеседник напомнил, что в понедельник в Лондоне должна пройти встреча Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца с Зеленским. Она состоится в непростой для Европы и Украины момент. «США, судя по всему, не собираются учитывать мнение лидеров ЕС по урегулированию конфликта и обращаться к ним до того, как будет достигнуто приемлемое с американской точки зрения соглашение», – указал политолог.

    «Европейцам же такое положение дел очень не нравится. Но у них чрезвычайно мало инструментов, чтобы изменить ситуацию: нет ни денег, ни своего оружия и, более того, политическое влияние ослаблено внутренними противоречиями», – детализировал аналитик. По его мнению, квинтэссенцией всех усилий ЕС станет поиск способа конфисковать российские замороженные активы. «Это единственные средства, которые Брюссель действительно может направить Киеву», – уточнил эксперт.

    «Я думаю, что в ходе переговоров в Лондоне европейские представители продолжат стимулировать и подбадривать Зеленского, чтобы он не шел на односторонние уступки. Впрочем, на Украине отдают себе отчет в том, что политикам в Европе не по силам оказать конкретную практическую поддержку», – рассуждает аналитик.

    «Другими словами, украинская сторона пытается добиться того, чтобы Евросоюз оказался частью переговорного процесса, потому что европейцы в большей степени отвечают тем представлениям, которые есть у Киева. Но в то же время киевские власти понимают, что не Европе принимать решения. Поэтому я сомневаюсь, что встреча в Лондоне принесет какой-то осязаемый результат», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. По его словам, Москву «устраивают» предложения США. «Россия, я думаю, предпочла бы получить всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает (мирный план). Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его народу план нравится, но он его еще не читал», – сказал американский лидер.

    На этом фоне секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, заявил, что в понедельник предоставит Зеленскому «полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах». «Мы работаем максимально интенсивно!» – заверил он.

    Напомним, встреча между украинской командой во главе с Умеровым и американцами прошла в Майами после возвращения Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера из Москвы. Примечательно, что вскоре после состоявшихся в Кремле переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами появились сообщения, согласно которым США пытаются заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных активов России в Европе.

    Отметим, ЕС выдвинул предложение об использовании средств для обеспечения «репарационного кредита» Украине в размере 90 млрд евро (105 млрд долларов) для покрытия экономических и военных потребностей страны в течение следующих двух лет. В конце декабря запланирована встреча лидеров Евросоюза, где будет решаться вопрос об одобрении этого предложения.

    По информации Politico, Еврокомиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению займа. Страны ЕС в индивидуальном порядке должны будут обязаться выделить миллиарды евро, чтобы гарантировать выплату Украине срочного кредита. Размеры гарантий рассчитываются в зависимости от валового национального дохода страны, говорится в материале.

    В то же время США оказывают влияние на некоторые государства объединения. Как писало агентство Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы эти деньги были использованы для достижения мира на Украине, а не для продолжения боевых действий. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что контроль над активами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но Штаты сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль.

    8 декабря 2025, 04:10 • Новости дня
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».

    По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    8 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Издание Independent пишет, что Макрон заявил, что у Европы имеются «козыри» в обсуждении пути урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Макрон особо выделил существование «позитивных сигналов» в ходе последних переговоров. Он отметил, что европейские страны продолжают оказывать поддержку Украине и стремятся к мирному разрешению конфликта. Макрон также подчеркнул важность сближения позиций между Европой и США для выработки единой стратегии в отношении будущих шагов по украинскому вопросу.

    Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил о грядущих серьезных потерях для Европы из-за конфликта на Украине.

    Стенограмма переговоров между Владимиром Зеленским и лидерами ЕС стала общедоступной, что вызвало недовольство участников, обвинения в адрес США в предательстве и вопросы о том, кто организовал утечку.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц собрались на встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить переговоры между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    8 декабря 2025, 23:46 • Новости дня
    Трамп напомнил о прекращении финансирования Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп напомнил журналистам, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят положить конец гибели людей на Украине, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с журналистами на круглом столе по вопросам поддержки американских фермеров он отметил: «Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось».

    Позже глава Белого дома подчеркнул, что США больше не оказывают Киеву финансовую помощь, но продолжают уделять внимание гуманитарным аспектам кризиса, чтобы попытаться урегулировать конфликт.

    Трамп также указал, что предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом предоставила Киеву 350 млрд долларов, тогда как нынешние власти США сосредоточились на вопросах гуманности и времени на политическое урегулирование. Президент отметил: «Я им ничего не дал».

    По его словам, сейчас штатам важно понять, можно ли остановить убийства на Украине и добиться мирного решения ситуации дипломатическим путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что девятого декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Москва заявила, что не знает результатов переговоров между Вашингтоном и Киевом, которые прошли во Флориде.

    Зеленский также рассказал, что для реализации программы PURL на Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, а на текущий год пока не хватает 800 млн долларов.

    8 декабря 2025, 14:06 • Новости дня
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опасения относительно возможного изменения Стратегии национальной безопасности США при следующих администрациях действительно существуют, однако Москве импонирует нынешний подход, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На брифинге он отметил, что разные американские администрации могут придерживаться различных точек зрения по этому вопросу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что новая концепция предполагает необходимость поддержания диалога и выстраивания конструктивных, доброжелательных отношений. По его словам, такой подход соответствует российскому видению развития отношений между двумя странами.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что если удастся устранить существующие раздражители, то в Москве допускают возможность восстановления двусторонних отношений с США и вывода их из нынешнего глубокого кризиса.

    Ранее Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты отметили радикальные изменения в стратегии США по обеспечению своей безопасности.

    8 декабря 2025, 14:34 • Новости дня
    @ Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Дании не будут передавать дело гражданки России, задержанной в июне 2024 года по подозрению в содействии российской разведке, в суд, пишет агентство Ritzau.

    По информации Ritzau, прокуратура страны пришла к выводу, что представленных доказательств недостаточно для обвинительного приговора, передает ТАСС. Датская служба безопасности ранее информировала о задержании женщины на острове Зеландия по подозрению в причастности к незаконному движению денежных потоков из российских государственных фондов. Ей вменялось содействие иностранной разведке в Дании, однако после допроса подозреваемую отпустили.

    Согласно заявлению прокуратуры, дело теперь полностью закрыто на основании имеющихся материалов, поскольку перспективы признания женщины виновной судом отсутствуют. Женщина до 2022 года возглавляла консультационный центр для русскоязычных и занималась оказанием юридической поддержки.

    Российское посольство в Дании, в свою очередь, выражало недовольство публикациями местных СМИ, посвященными расследованиям в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. В диппредставительстве отмечали, что такие публикации основаны на данных разведывательных служб и направлены на разобщение российской диаспоры.

    В посольстве подчеркивали, что фактов противоправных действий организаций российских соотечественников в Дании выявлено не было. Российские дипломаты призвали датские власти прекратить преследование по национальному признаку.

    8 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Северной Европы выражают недовольство из-за того, что основное бремя помощи Киеву ложится именно на них, пишет Economist.

    В материале Economist отмечается, что правительства этих государств все больше раздражаются, поскольку помощь Украине распределяется неравномерно внутри Евросоюза, передает РИА «Новости». Журнал напоминает о недавней поддержке: Германия перечислила 100 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры, а власти Нидерландов выделили Киеву 250 млн евро на приобретение вооружения.

    Издание подчеркивает, что обсуждение конфискации замороженных российских активов становится для ЕС «важным испытанием решимости», а возможность такого решения может вызвать «глубокий внутренний разлом» в европейском объединении.

    Газета Financial Times писала, что глава правительства Германии Фридрих Мерц опасается, что стране придется взять на себя основные финансовые расходы на поддержку Киева в 2026 году из-за ограниченных возможностей других ключевых союзников.

    Ранее власти Нидерландов решили выделить Украине 700 млн евро военной помощи.

    8 декабря 2025, 08:25 • Новости дня
    Дмитриев согласился с Доткомом о причинах Европы выступать против мира на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Европа из корыстных причин препятствует заключению мира на Украине, так он согласился с основателем файлообменников Megaupload и Mega Кимом Шмитцем, известным также как Ким Дотком.

    Дмитриев поддержал слова Доткома о мотивах европейских стран в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    Дмитриев отметил, что среди причин, по которым Европа противится заключению мира, важную роль играют финансовые интересы и стремление Запада использовать замороженные российские активы.

    «Верно – это одни из причин, почему мирная сделка саботируется ЕС и британскими милитаристами», – заявил глава РФПИ, комментируя публикацию Доткома.

    Ранее основатель сервисов Megaupload и Mega публично заявил, что Европа не стремится к миру на Украине из-за желания получить экономическую выгоду и доступ к российским резервам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

    Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны.

    Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    8 декабря 2025, 14:22 • Новости дня
    Додик заявил о будущих серьезных потерях Европы из-за Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа понесет наибольшие потери по итогам конфликта на Украине, заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

    «Я абсолютно согласен с президентом Путиным, который сказал, что у Европы нет необходимых мышц, чтобы воевать с Россией. Поэтому его послание, президента Путина, честное и прямое. Вы пробуйте, если хотите, но мы ничего делать не будем», – заявил Додик, комментируя возможность военного столкновения России и Европы, передает ТАСС.

    Додик подчеркнул, что, по его мнению, Россия участвует в конфликте не ради захвата чужих территорий, а потому что исторически эти земли всегда принадлежали ей. Он отметил, что решения советских лидеров часто расходились с исторической правдой, вследствие чего Крым и часть Украины сейчас «вернулись туда, где должны находиться».

    Он также заявил, что в конфликте участвует не только политика, но и «православная душа русского народа». По словам Додика, между народами на Украине и в России всегда существовало единство ценностей, однако события на Балканах показали, что у бывшей Югославии и России разные пути.

    Додик отметил, что Европа уже сталкивается с серьезными экономическими трудностями, а ее лидеры не в состоянии изменить ситуацию. Он обратил внимание на низкие рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув, что их поддержка крайне невысока.

    По мнению Додика, когда президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорятся, начнется процесс краха европейских элит. Додик считает, что этот процесс уже запущен и его нельзя остановить.

    МИД России сообщал, что европейские страны за четыре года из-за введенных антироссийских санкций понесли совокупные экономические потери, достигшие 1,6 трлн евро.

    8 декабря 2025, 14:24 • Новости дня
    Кремль заявил о перспективах восстановления отношений России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перспективы восстановления двусторонних отношений между Россией и США зависят от устранения существующих «раздражителей», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в случае решения текущих проблемных вопросов могут появиться условия для улучшения взаимодействия между двумя странами, передает ТАСС.

    «При устранении раздражителей, которые имеются сейчас в двустороннем плане, перед нами таким образом может открыться перспектива для, действительно, скажем так, реставрации отношений, вывода их из достаточно глубокого кризисного состояния», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач. Ранее Песков заявил о симпатии России к обновленной стратегии нацбезопасности США.

    8 декабря 2025, 07:31 • Новости дня
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона может прекратить поддерживать киевский режим из-за длительных проблем с коррупцией в украинской власти, заявил сын президента США Дональд Трамп-младший.

    Дональд Трамп – младший на Дохийском форуме заявил, что его отец может прекратить поддержку Киева, если сочтет необходимым, передает ТАСС.

    В качестве причины он выделил давнюю проблему коррупции на Украине, добавив, что это вызывает недовольство международных партнеров страны. В ответ на вопрос о возможном отказе главы администрации США от помощи Киеву, он подчеркнул: «Я думаю, что он может это сделать».

    По словам сына президента США, основной особенностью Дональда Трампа является его непредсказуемость: «Что есть хорошего и уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать».

    Он пояснил, что эта непредсказуемость заставляет всех действовать максимально честно и интеллектуально.

    Трамп – младший также подверг критике Владимира Зеленского и отметил, что левые силы игнорируют недостатки украинской администрации. По его мнению, Зеленский стал почти культовой фигурой для западных либеральных кругов, где его считают выше всяких упреков.

    Ранее Трамп-младший заявлял, что критики спецпосланника президента США Стива Уиткоффа хотят срыва мирных переговоров по Украине.

    Сам глава американского государства Дональд Трамп заявлял о разочаровании Владимиром Зеленским.

    8 декабря 2025, 14:10 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Кремлю важно понять результаты переговоров, проведенных США с представителями Украины после встречи президента России Владимира Путина с делегацией из Вашингтона, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль заинтересован в итогах контактов США с Киевом после недавней встречи Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России сообщил, что теперь российская сторона ожидает ясности относительно результатов этой работы.

    Песков отказался комментировать высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский якобы не ознакомился с содержанием мирного плана. По словам Пескова, в Кремле не располагают достаточной информацией о том, в чем именно заключаются разногласия во мнении.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании из-за того, что Владимир Зеленский не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопросы территорий и гарантий.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что США выразили желание заключить с Россией «железобетонное соглашение» при достижении договоренностей.

    Президент России Владимир Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана и необходимость консультаций.

    8 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    В ЕС усмотрели планы вмешательства в дела Европы в Стратегии нацбезопасности США

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Евросовета Антониу Кошта выразил тревогу по поводу новой Стратегии нацбезопасности США, указав на попытки Вашингтона влиять на политику континента и определять допустимые партии.

    ЕС увидел в новой Стратегии национальной безопасности США признаки вмешательства во внутренние дела Европы, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта, передает ТАСС.

    По его словам, Евросоюз не намерен мириться с попытками извне влиять на политическую жизнь континента и решать за европейских граждан, какие партии следует поддерживать.

    Во время выступления в Брюсселе Кошта отметил: «Мы не приемлем угроз вмешательства в политическую жизнь Европы. США не должны подменять собой европейских граждан, чтобы решать, какие политические партии являются хорошими, а какие – плохими».

    В связи с этим Кошта также прокомментировал реакцию Вашингтона на штраф в 120 млн евро, который Еврокомиссия наложила на социальную сеть X. Американские власти ранее упрекнули Брюссель в нарушении свободы слова, однако Кошта подчеркнул, что свобода слова не должна сопровождаться нарушениями права граждан ЕС на доступ к информации. Как именно X нарушает это право, глава Евросовета не пояснил.

    Ранее WSJ сообщил, что публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась с отдельными замечаниями новой американской доктрины национальной безопасности по поводу роли Европы в собственной обороне.

    Напомним, Белый дом отметил приоритетом для США желание, чтобы европейские страны сами брали на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

