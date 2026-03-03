Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
Усилия по восстановлению экосистемы Байкала решено собрать в «Байкальское досье»
К 30-летию включения озера Байкал в cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО в России подготовят сводный национальный доклад о проделанной работе по сохранению и восстановлению его уникальной экосистемы. Документ под названием «Байкальское досье» разрабатывается в рамках инициативы ООН и будет представлен в 2026 году.
«Байкальское досье» станет вторым официальным отчетом страны в рамках глобальной программы по восстановлению экосистем, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Работу над материалами координирует Национальный комитет Десятилетия ООН по восстановлению экосистем. Как отметила председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина, юбилейная дата станет поводом для подведения итогов многолетней деятельности.
«В этом году исполняется 30 лет с момента включения озера Байкал в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и наше «Байкальское досье» позволит подвести итоги трех десятилетий целенаправленной работы нашей страны по сохранению экосистемы главного пресноводного резервуара планеты, – готмечает она. – Мы обобщим действия по восстановлению экосистемы озера, которые предпринимаются все эти годы, а также представим лучшие практики на площадках ООН».
В докладе планируется систематизировать как уже реализованные, так и намеченные меры по поддержанию экологического баланса на Байкальской природной территории. В обзор войдут инициативы федеральных и региональных органов власти, научных организаций, бизнеса и общественных объединений, направленные на укрепление природоохранной политики в регионе.
Подготовкой «Байкальского досье» займутся участники Экспертного совета Национального комитета. В его составе – академики и члены-корреспонденты РАН, руководители профильных научных центров, представители государственных структур, заслуженные экологи страны и признанные специалисты в сфере охраны окружающей среды.
2021–2030 годы объявлены Организация Объединенных Наций Десятилетием по восстановлению экосистем. Инициатива направлена на консолидацию усилий государств по защите и возрождению природной среды. В России для реализации поставленных задач и выполнения международных обязательств на базе профильной комиссии Общественной палаты был создан Национальный комитет Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.