Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ближайший месяц определит, столкнется ли Евросоюз с новым кризисом или лишь с временными трудностями восстановления, пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его удары по Ирану, в ходе которых погиб аятолла Али Хаменеи, продлятся именно столько.

Затяжная кампания грозит подорвать восстановление еврозоны и разогнать инфляцию, с которой борется ЕЦБ. «Если конфликт будет недолгим, а цены на энергоносители вырастут лишь кратковременно, ущерб будет ограничен», – отметили экономисты в материале.

Аналитики предупредили, что длительная война заставит правительства увеличить расходы для защиты граждан от роста цен. Нефть уже превысила 80 долларов за баррель, а при перекрытии Ормузского пролива котировки могут взлететь до 100 долларов.

Китай, являясь наряду с Россией ключевым партнером Тегерана, зависит от поставок нефти и попытается не допустить блокировки маршрута. В Европейском центробанке пока считают преждевременным оценивать последствия атак, но готовы пересмотреть прогнозы при ухудшении ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после начала военной операции против Тегерана провел телефонные переговоры с лидерами курдских фракций. Иранские беспилотники в рамках ответных действий нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля на севере Ирака. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне обострения ситуации предрек значительный рост цен на нефть и газ.