Депутат ЕР добился проверки приговора за хулиганство мигрантам, избившим мужчину до смерти

Как написал Сидякин в своем Telegram-канале, инцидент произошел в марте прошлого года. Двое мигрантов напали на 48-летнего мужчину, угрожали ему ножом и избили. В итоге потерпевший упал, а нападавшие скрылись. Эксперты констатировали смерть мужчины от инфаркта миокарда, после чего квалификация дела была изменена с убийства на статью о хулиганстве. В тот же день один из фигурантов, находясь в состоянии опьянения, напал на 53-летнего прохожего возле Московского вокзала. Следствие также установило, что двумя днями ранее этот же подросток избил сверстника на детской площадке на Ленинском проспекте.

Суд признал обоих виновными по статье о хулиганстве. Одному назначили три с половиной годавоспитательной колонии, второму – три года лишения свободы условно.

Сидякин отметил, что изложенные обстоятельства вызывают серьезные вопросы относительно полноты, объективности и законности проведенного расследования и вынесенного судебного решения. Он попросил генпрокурора Александа Гуцана провести проверку и отметил, что уже наблюдается положительная динамика: приговор изучит суд апелляционной инстанции с участием представителя прокуратуры Санкт-Петербурга, также будут обеспечены необходимые меры для квалифицированного участия прокурора в разбирательстве. Также подвергнется оценке законность получения фигурантами гражданства и соблюдение ими миграционного законодательства.

Депутат подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и будет сообщать о дальнейшем ходе дела.

