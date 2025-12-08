  • Новость часаПутин назвал шесть системных задач правительства на 2026 год
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Назначение уроженца СССР предрекает «Моссаду» тяжелые времена
    Экс-глава МИД Украины Кулеба попал на видео с пьяной танцующей подругой
    Кнутов объяснил значение освобождения Новоданиловки
    Директор Долиной рассказал о размере гонораров певицы после скандала с квартирой
    Путин назвал шесть системных задач правительства на 2026 год
    Путин сообщил о росте до миллиона рублей необлагаемых выплат работающим родителям
    Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС
    Суд вернул порт Туапсе государству
    Кот Ларри сбежал из офиса Стармера после приезда Зеленского
    Мнения
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    6 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Чили в поисках здравого смысла

    Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    2 комментария
    8 декабря 2025, 20:22 • Новости дня

    Депутат ЕР добился проверки приговора за хулиганство мигрантам, избившим мужчину до смерти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Сидякин направил в Генеральную прокуратуру РФ запрос с просьбой провести проверку обстоятельств дела, в котором Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга осудил по статье о хулиганстве двух подростков из Узбекистана, избивших до смерти мужчину. В результате приговор будет проверен судом апелляционной инстанции.

    Как написал Сидякин в своем Telegram-канале, инцидент произошел в марте прошлого года. Двое мигрантов напали на 48-летнего мужчину, угрожали ему ножом и избили. В итоге потерпевший упал, а нападавшие скрылись. Эксперты констатировали смерть мужчины от инфаркта миокарда, после чего квалификация дела была изменена с убийства на статью о хулиганстве. В тот же день один из фигурантов, находясь в состоянии опьянения, напал на 53-летнего прохожего возле Московского вокзала. Следствие также установило, что двумя днями ранее этот же подросток избил сверстника на детской площадке на Ленинском проспекте.

    Суд признал обоих виновными по статье о хулиганстве. Одному назначили три с половиной годавоспитательной колонии, второму – три года лишения свободы условно.

    Сидякин отметил, что изложенные обстоятельства вызывают серьезные вопросы относительно полноты, объективности и законности проведенного расследования и вынесенного судебного решения. Он попросил генпрокурора Александа Гуцана провести проверку и отметил, что уже наблюдается положительная динамика: приговор изучит суд апелляционной инстанции с участием представителя прокуратуры Санкт-Петербурга, также будут обеспечены необходимые меры для квалифицированного участия прокурора в разбирательстве. Также подвергнется оценке законность получения фигурантами гражданства и соблюдение ими миграционного законодательства.

    Депутат подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и будет сообщать о дальнейшем ходе дела.

    В августе девочку из семьи мигрантов заподозрили в убийстве брата в Татарстане. На прошлой неделе в Уфе осудили двух мигрантов за похищение и истязание детей.

    8 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    «Единая Россия» совместно с фондом ветеранов передала оружие бойцам СВО
    «Единая Россия» совместно с фондом ветеранов передала оружие бойцам СВО
    @ t.me/er_molnia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оружие и специальные патроны для борьбы с дронами были переданы военнослужащим спецоперации на Украине партией «Единая Россия» и фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций».

    Передачу осуществили в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области, где с бойцами встретился секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сегодня мы поставили гладкоствольные ружья, специальные патроны, которые помогают сбивать дроны. Отработали заказ ребят», – заявил Якушев. Он также выразил благодарность бойцам за подвиги на фронте и отметил, что к инициативе присоединился екатеринбургский фонд, объединяющий ветеранов и участников спецоперации.

    Якушев отметил, что многие, кто больше не находится на передовой, продолжают поддерживать фронт и в гражданской жизни, чтобы способствовать приближению победы. К инициативе могут присоединиться и другие организации, разделяющие патриотические взгляды. Директор фонда Сергей Павленко подчеркнул, что «каждая отправка техники – это незамедлительный отклик на актуальные запросы бойцов».

    «Единая Россия» с начала спецоперации на Украине оказывает помощь как фронту, так и жителям освобожденных территорий. За это время собраны миллиарды рублей на поддержку военнослужащих – поставляются техника, оборудование и гуманитарные грузы. По данным партии, за весь период спецоперации уже доставлено более 145 тыс. тонн гуманитарной помощи, а на территории новых регионов организована сеть гуманитарных центров и пунктов выдачи.

    Ранее «Единая Россия» передала технику участникам СВО в Запорожье.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»

    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»

    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»
    @ Ministry of Energy Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V (принадлежит Газпрому).

    Окружной суд Амстердама арестовал активы оператора газопровода «Турецкий поток» компании South Stream Transport B.V., принадлежащей Газпрому, по иску «ДТЭК Крымэнерго», передает ТАСС.

    В материалах суда указано, что в 2015 году после воссоединения Крыма с Россией активы «ДТЭК Крымэнерго» были национализированы, а украинская сторона инициировала международный арбитраж, ссылаясь на договор о взаимной защите инвестиций.

    Трибунал в Гааге 1 ноября 2023 года постановил взыскать с России 207,8 млн долларов компенсации в пользу «ДТЭК Крымэнерго» и начислить проценты до момента выплаты. В ответ власти России оспорили юрисдикцию арбитража и обратились в Высокий суд Лондона с просьбой отменить или приостановить исполнение решения.

    В июле 2025 года суд выдал исполнительный лист на арест всех денежных средств и активов South Stream Transport B.V. в ABN Amro Bank N.V. по заявлению «ДТЭК Крымэнерго». Оператор «Турецкого потока» пытался добиться добровольного снятия ареста, а затем потребовал в суде Амстердама отменить ограничения или обязать украинскую компанию сделать это под страхом штрафа, но суд в прошении отказал и постановил дополнительно выплатить 1999 евро судебных издержек.

    South Stream Transport B.V. занимается транспортировкой природного газа из России через Черное море в Турцию и европейские страны, компания зарегистрирована в Нидерландах.

    Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять решение Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за утрату активов в Крыму.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче полного пакета акций «Крымэнерго», находившегося в федеральной собственности, Республике Крым.

    Комментарии (8)
    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    Комментарии (2)
    8 декабря 2025, 14:59 • Новости дня
    Умер посол России в КНДР Мацегора

    МИД: Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

    Умер посол России в КНДР Мацегора
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в возрасте 70 лет, сообщил российский МИД.

    Смерть Мацегоры наступила 6 декабря 2025 года, сообщается на сайте ведомства.

    «МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Иванович Мацегора», – говорится в сообщении.

    В августе умер бывший посол России в Италии и Британии Анатолий Адамишин.

    Комментарии (7)
    8 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    Кнутов объяснил значение освобождения Новоданиловки

    Эксперт Кнутов: Освобождение Новоданиловки и продолжающиеся бои в Гуляйполе – подготовка к решающим сражениям за Запорожье

    Кнутов объяснил значение освобождения Новоданиловки
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение населенного пункта Новоданиловка – важный шаг к освобождению Орехова, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, бои, которые сейчас разворачиваются на этом направлении, – подготовка к решающим сражениям за Запорожье.

    «ВСУ во время подготовки к «контрнаступу» сумели создать мощные укрепления на Запорожском направлении. Однако российские войска, используя тактику «просачивания», берут один населенный пункт за другим», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ВС России зашли в Гуляйполе с северо-востока и ведут бои в городе. «Армия также наступает на Орехов с юга на север», – добавил собеседник, подчеркнув важность взятия Новоданиловки, которая находится в нескольких километрах к юго-западу от Малой Токмачки и в одном километре к юго-востоку от Орехова.

    «Когда под контроль ВС России перейдет Гуляйполе, у нас появится возможность зайти в Орехов с тыла. Таким образом, бои, которые сейчас разворачиваются, – это подготовка к решающим сражениям за Запорожье», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, после освобождения Орехова и Гуляйполя на пути к облцентру практически не останется значимых населенных пунктов. «Выход на Запорожье – ключевая задача, стоящая перед нашими Вооруженными силами на этом направлении», – считает спикер. Важным козырем наступательных операций армии России Кнутов назвал слаженность разных родов войск.

    Противник же допустил серию ошибок. «Когда мы окружили Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию, главком ВСУ Александр Сырский ничего лучше не придумал, как снять войска с Запорожской, Сумской и Харьковской областей. Мы воспользовались ситуацией: в результате российские военные освободили Купянск и Волчанск, а также нанесли удар в Запорожской области и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе Новоданиловку. Ошибки украинского командования мы обернули в свою пользу», – заключил Кнутов.

    Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Также российские силы ударили по механизированным, горно-штурмовым и береговым бригадам ВСУ около Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки и Никольского Херсонской области.

    «Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего», – указывается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    По данным авторов отраслевого Telegram-канала «Рыбарь», «российские войска проводят атаки в окрестностях Степногорска, Малой Токмачки и Приморского с целью проломить линию оборонительных рубежей, выстроенных ВСУ вдоль Орехова». По их сведениям, российские силы «пытаются толкать фронт» под Ореховом. «Длительное время на этом участке продвинуться вперед не удавалось. Однако на фоне общих успехов на остальных направлениях с осторожным оптимизмом можно предполагать дальнейшие успехи по обходу Ореховского укрепрайона», – считают аналитики.

    Освобождение Новоданиловки создает угрозу для украинского снабжения и расширяет контроль на важнейших подступах к Орехову и Константиновке, пишет, в свою очередь, военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. «Группировка «Днепр», не дожидаясь, пока «Восток» возьмет Гуляйполе, расширяет зону контроля на подступах к райцентру. Стоит ожидать давления на Орехов и с запада – со стороны Малых Щербаков, освобожденных в марте. Орехов – главный укрепрайон линии обороны ВСУ на Запорожье. После падения этого рубежа откроется дорога на облцентр – город Запорожье», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин сообщил о росте до миллиона рублей необлагаемых выплат работающим родителям
    Путин сообщил о росте до миллиона рублей необлагаемых выплат работающим родителям
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января 2026 года увеличенной суммы выплат сотрудникам при рождении ребенка, которые не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами.

    «C 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч. Прошу наши компании активно использовать эти возможности», – заявил Путин, сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что корпоративно-демографический стандарт позволяет усилить участие бизнеса в решении демографических задач. Он призвал компании пользоваться предоставленными возможностями и ориентироваться на принципы социальной ответственности.

    Глава государства также поручил подготовить комплексные решения для преодоления негативных демографических тенденций. Путин сообщил, что выполнение демографических задач становится ключевым направлением политики правительства и регионов на 2026 год, особенно в части реализации национальных проектов.

    Ранее Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    Комментарии (7)
    8 декабря 2025, 00:48 • Новости дня
    Почти половина швейцарцев захотела ограничить численность населения страны

    В Швейцарии 48% жителей поддержали ограничение численности населения страны

    Tекст: Антон Антонов

    Почти половина граждан Швейцарии поддерживает идею ограничить население страны 10 млн человек, следует из опроса компании Tamedia для издания 24heures.

    Опрос проводился с 27 по 30 ноября, в нём приняли участие 10 917 человек, погрешность составила 2,8%. Жителям страны был задан вопрос о том, «необходимо ли ограничить численность населения страны 10 миллионами человек к 2050 году».

    Исследование, проведенное Tamedia для 24heures, показало, что 37% опрошенных твердо высказались за ограничение, еще 11% ответили «скорее да». Противоположную точку зрения уверенно выразили 28% респондентов, 13% заявили «скорее нет», 11% затруднились ответить, передает РИА «Новости»

    Идея введения демографического лимита была выдвинута Швейцарской народной партией, занимающей большинство в парламенте, из-за опасений повышения нагрузки на транспорт, роста квартирных цен и преступности. В сентябре Национальный совет страны отверг предложения, однако 15 декабря ими займется Совет кантонов.

    Федеральное статистическое управление Швейцарии прогнозирует рост числа жителей с 9 млн в 2024 году до примерно 10,5 млн к 2055 году за счет иммиграции, при этом естественный прирост станет отрицательным после 2035 года. Демографы отмечают: если прекратить прием мигрантов, население существенно уменьшится, снизившись до 6,5 млн к 2050 году и до 4,7 млн к 2070 году.

    В случае успешного принятия инициативы власти должны будут принимать меры, как только население достигнет 9,5 млн. Люди, проживающие временно, потеряют право претендовать на гражданство и другие виды на жительство. При необходимости федеральные органы будут вынуждены пойти на разрыв соглашений с Евросоюзом о свободе передвижения, что особенно волнует деловые круги страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на парламентских выборах 2023 года в Швейцарии победу одержала Швейцарская народная партия, которая выступает против незаконной миграции и отправки вооружения на Украину, а также за сохранение нейтралитета страны. Второе место заняла Социал-демократическая партия. Третьей стала Либеральная партия Швейцарии.

    Комментарии (4)
    8 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Иностранных журналистов пригласили на «Итоги года» с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году иностранные журналисты вновь получили возможность принять участие в мероприятии «Итоги года с Владимиром Путиным», которое состоится 19 декабря в объединенном формате большой пресс-конференции и прямой линии.

    «Скоро президент Российской Федерации Владимир Путин подведет итоги 2025 года. Во встрече примут участие российские журналисты и их коллеги со всего мира», – заявили телеведущие Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале журналиста ВГТРК.

    В прошлом году представители зарубежных средств массовой информации, в том числе западных, также приглашались в Москву для участия в мероприятии. Большинство из них были аккредитованы в России на постоянной основе, отдельные представители иностранных СМИ специально прилетали в российскую столицу для участия в «Итогах года с Владимиром Путиным».

    Имя модератора пресс-конференции традиционно остается неизвестным до самого начала. Обычно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрывает имена ведущих накануне мероприятия.

    Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тысяч.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 17:39 • Новости дня
    Путин первой задачей правительства назвал перелом негативной демографической тенденции
    Путин первой задачей правительства назвал перелом негативной демографической тенденции
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал анализ и внедрение лучших демографических мер поддержки первой системной задачей для правительства и регионов в 2026 году.

    По его словам, регионы уже реализуют различные меры для повышения рождаемости, и необходимо выбрать наиболее эффективные из них, чтобы масштабировать на всю страну, сообщается на сайте Кремля.

    «Считаю нужным проанализировать демографические меры поддержки, которые действуют в регионах, выбрать из них лучшие и, не откладывая, тиражировать, в том числе на общенациональном уровне. На этой основе прошу правительства и коллег в субъектах федерации актуализировать региональные программы повышения рождаемости. Прошу правительства подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что это ключевая задача как для реализации национальных проектов, так и для всей государственной политики.

    Ранее Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    Комментарии (7)
    8 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Аш-Шараа рассказал о контактах сирийской оппозиции с Москвой после падения режима Асада

    Tекст: Валерия Городецкая

    В документальном фильме телеканала Al Jazeera президент Сирии Ахмед аш-Шараа рассказал, что после того как повстанцы во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) заняли западную часть Алеппо в конце ноября 2024 года, Россия отправила им послание.

    «Остановитесь здесь и заберите то, что вы захватили, иначе ситуация обострится», – процитировал он содержание сообщения, передает РБК. Аш-Шараа отметил, что из текста письма он сделал вывод о крахе режима Башара Асада. Глава МИД Асад аш-Шейбани добавил, что в этот период сирийская оппозиция начала контакты с Москвой для обсуждения будущего возможного партнерства.

    После того как 7 декабря 2024 года повстанцы заняли Хомс, они приступили к наступлению на Дамаск. Аш-Шараа сообщил, что приказ атаковать столицу был отдан в 01.30 и что вход в город состоялся на рассвете 8 декабря.

    Ранее военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД перечислил ошибки Башара Асада.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    На «Российской неделе здравоохранения» представили МРТ-совместимый кардиостимулятор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве стартовала «Российская неделя здравоохранения», одним из главных экспонатов которой стал первый отечественный МРТ-совместимый электростимулятор Apollo MRI, предназначенный для пациентов с тяжелыми формами аритмии.

    Его ключевое отличие – возможность проходить МРТ без ограничений, чего не могли обеспечить импортные кардиостимуляторы, ранее поставлявшиеся только из-за рубежа, сообщается в Telegram-канале Ростеха.

    Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак стал одним из первых гостей, ознакомившихся с новинкой. Всего госкорпорация «Ростех» представила на выставке около 50 разработок, среди которых оборудование для реанимации и кардиологии, офтальмологические системы и медицинские холодильники.

    Компания POZIS презентовала морозильник-ларь МНТ-30, работающий при температуре от минус 60 до минус 86 градусов. Аппарат рассчитан на длительное хранение биопрепаратов и компонентов крови и оборудован регистрирующей системой, записывающей показатели температур с интервалом от 10 секунд до 1 часа, а также автоматической системой аварийного оповещения.

    Также в экспозиции представлены медицинский холодильник VacProtect VPA-200, поддерживающий нужную температуру для хранения вакцин до 24 часов при отключении электроэнергии, и бактерицидные рециркуляторы, уничтожающие до 99,9% вирусов и бактерий. Продукция произведена по стандартам и лицензиям Минздрава России и уже применяется в медицинских учреждениях по всей стране.

    «Мы освоили производство медицинских холодильников 20 лет назад и впервые в России комплексно внедрили концепцию холодовой цепи. Сегодня наша продукция используется в тысячах больниц по всей стране и за рубежом», – подчеркнул генеральный директор POZIS Радик Хасанов.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости вести переговоры по Украине в тишине

    Песков: Переговоры по Украине должны проходить в тишине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стороны, участвующие в урегулировании конфликта на Украине, все яснее осознают важность конфиденциальности переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его мнению, лишняя публичность в этих вопросах мешает продвижению диалога и достижению практических результатов, передает ТАСС.

    «Очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично. Это неконструктивно. Главное, что это не дает добиться результатов», – подчеркнул Песков.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 16:55 • Новости дня
    Сенаторы оценили ликвидацию экологического вреда на полигоне «Красный Бор»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне промышленных отходов «Красный Бор» под Санкт-Петербургом прошло выездное заседание рабочей группы Совета Федерации, где сенаторы и профильные специалисты ознакомились с результатами работ по устранению многолетнего экологического ущерба.

    Представители Совета Федерации, Минприроды России и профильных ведомств осмотрели территорию полигона и ознакомились с текущими работами по ликвидации накопленного экологического вреда, сообщает «Атом Медиа».

    Сейчас на территории «Красного Бора» близится к завершению строительство эшелонированной противофильтрационной завесы – инженерного барьера, который должен предотвратить выход токсичных веществ за пределы полигона и полностью исключить риск загрязнения Балтийского моря. Параллельно развернута современная инфраструктура для переработки жидких и пастообразных отходов из открытых карт-накопителей: функционирует установка с 13-ступенчатой системой очистки, а также комплекс по литификации вторичных отходов. На объекте идут пуско-наладочные работы на реальных средах, после чего начнется полномасштабная переработка накопленных отходов. Также проводится устройство рекультивационного экрана.

    Председатель профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных подчеркнул особое внимание федеральных властей к проекту. «Проект рекультивации полигона, безусловно, не имеет аналогов с точки зрения технологий и очень важен, как для жителей региона, так и для государства. При этом важно обеспечить качество работ и безопасность для окружающей среды – провести необходимую отладку оборудования и тестирование режимов очистки. Совет Федерации продолжит осуществлять мониторинг работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде на всех этапах», – заявил он.

    Заместитель генерального директора «Росатома» Андрей Никипелов отметил уникальность проекта и сложность задач, которые приходится решать его участникам. «Мы сталкиваемся с нестандартными вызовами, которые носят комплексный характер: как в технологической сфере, где приходится иметь дело со сложными составами отходов, обеспечивать максимальный уровень безопасности на всех этапах работы и укладываться в жесткие временные рамки реализации проектов, так и в нормативно-правовой области», – сказал он.

    Участники заседания также рассмотрели, как продвигаются другие проекты в составе федерального проекта «Генеральная уборка», в том числе на площадках бывших предприятий «Усольехимпром» и «Байкальский ЦБК». Минприроды РФ оценивает, что применяемые на этих объектах решения войдут в национальный реестр технологий для ликвидации экологически опасных территорий по всей стране.


    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Во владикавказском аэропорту сняли режим «Ковер»

    Меняйло: Во владикавказском аэропорту сняли режим «Ковер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режим «Ковер» в аэропорту Владикавказа был отменен, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    О снятии режима губернатор заявил в своем Telegram-канале.

    «Режим «Ковер» в аэропорту Владикавказа снят», – написал Меняйло.

    Накануне Росавиация объявляла о временной приостановке работы аэропортов Оренбурга, Орска и Нальчика на фоне угрозы атаки беспилотников.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 09:37 • Новости дня
    NYT: США депортировали около 50 граждан России, Ирана и арабских стран

    Tекст: Вера Басилая

    Чартерный рейс с примерно 50 депортированными гражданами России, Ирана и ряда арабских стран отправился из США с пересадками в Египте и Кувейте, сообщает New York Times.

    По данным The New York Times, около 50 граждан Ирана, России и ряда арабских стран были депортированы чартерным рейсом из США, передает РИА «Новости».

    Администрация президента США Дональда Трампа отправила самолет с депортируемыми из аэропорта Меса в Аризоне, рейс предусматривает остановки в Египте и Кувейте.

    По информации двух иранских чиновников, большая часть депортируемых – граждане Ирана, а также России и нескольких неназванных арабских государств. Один из источников The New York Times отметил, что граждане арабских государств и россияне должны покинуть борт в Каире.

    Издание напоминает, что подобная массовая депортация уже происходила в сентябре. Тогда было выслано около 100 иранцев, власти Ирана заявляли, что всего ожидают депортации примерно 400 своих граждан из США.

    Ранее президент США Дональд Трамп на заседании с членами кабмина назвал сомалийских мигрантов «мусором» и выразил нежелание видеть их в стране.

    США приостановили вынесение решений о предоставлении убежища до введения тщательной проверки всех кандидатов.

    С начала этого года в Соединенных Штатах депортировали свыше 515 тыс. нелегальных мигрантов, а общее число покинувших страну превысило 2 млн человек.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    Генпрокуратура направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о геноциде населения Донецкой и Луганской народных республик и направила его в суд.

    В производстве фигурируют 41 человек из числа бывшего и действующего политического и военного руководства Украины, все они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ (геноцид), передает ТАСС. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они также объявлены международный розыск.

    Все следственные действия по делу завершены, материалы для рассмотрения по существу направлены в Верховный суд Донецкой народной республики.

    По информации ведомства, с апреля 2014 года в результате приказов украинских властей в Донбассе погибли почти 5 тыс. мирных жителей, пострадали более 18,5 тыс., получили ранения свыше 13,5 тыс. человек, включая 1275 несовершеннолетних. Было разрушено более 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 138 тыс. жилых домов, а также здания образовательных, медицинских и религиозных организаций.

    В ходе этих событий Донецкая и Луганская народные республики понесли значительный экономический ущерб, произошли разрушения культурных, религиозных и промышленных объектов, что привело к росту безработицы и снижению доходов населения. Более 2,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а общее число жителей региона сократилось с 6,5 до 4,5 млн человек.

    В прошлом году Москва передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Аш-Шараа рассказал о контактах оппозиции Сирии с Москвой после падения режима Асада
    Симоньян сообщила о начале третьего курса химиотерапии
    На побережье Японии объявлено предупреждение о цунами после землетрясения
    В Москве представили МРТ-совместимый кардиостимулятор
    Умер посол России в КНДР Мацегора
    Rolls-Royce Power Systems объявила о поставке 300 двигателей для танков Leopard 2
    Госдума назвала дату рассмотрения закона о православных крестах на гербе России

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Перейти в раздел

    Разбитая на Украине военная техника еще послужит России

    На полях сражений украинской спецоперации остались десятки тысяч единиц разбитой военной техники. Однако даже в таком состоянии при определенных условиях она может принести пользу и даже большую прибыль. Что нужно для этого сделать и какие опасности важно при этом учесть? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами

    Европа получила два чувствительных удара одновременно. Первым из них стала публикация новой американской стратегии нацбезопасности, но не менее серьезным – итоги визита французского президента в Китай. И то и другое обнажило целый ряд фундаментальных слабостей современной Европы. Макрон признал, что «сегодня мы находимся меж двух огней, и для нашей промышленности это вопрос жизни и смерти». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации