Губернатор Шапша сообщил о повреждении кровли обломками БПЛА в Обнинске
Вечером среды на границе Калужской и Брянской областей силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ, при падении которых некоторые повреждения получил жилой дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«По данным оперативной группы, обследовавшей место уничтожения БПЛА в городе Обнинске, установлено незначительное повреждение осколками кровли жилого дома. Местной администрацией будет оказана необходимая помощь», – написал он.
Шапша уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 31 беспилотник над пятью регионами России вечером среды. При этом днем российские средства ПВО в период с 12.00 до 15.00 перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник.