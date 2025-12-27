Названы сроки начала серийного выпуска Ту-214

Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.7 комментариев
Алиханов: Серийный выпуск Ту-214 планируется начать поэтапно после завершения доработок
Серийное производство самолетов Ту-214 будет организовано после завершения всех запланированных технических работ к 2026 году, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Алиханов отметил, что предприятие успешно прошло этап масштабной модернизации и обновило производственные мощности с поддержкой ведомства, передает ТАСС.
«Получение этого свидетельства открывает путь к полномасштабному серийному производству самолетов Ту-214. При поддержке нашего ведомства предприятие прошло этап масштабной модернизации и техперевооружения», – сказал он.
Министр подчеркнул, что на заводе уже введен в эксплуатацию центр механической обработки, построен корпус агрегатной сборки фюзеляжа, завершается техническое перевооружение всех направлений производства, а также завершается строительство трех логистических центров для хранения металла и покупных комплектующих.
Благодаря этим мероприятиям предприятие сможет значительно увеличить выпуск Ту-214, а поэтапное начало серийного производства ожидается сразу после завершения всех доработок к 2026 году.
Напомним, обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному выпуску.