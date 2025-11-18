Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике

Вице-президент РСПП: Профсоюзы создают условия для активного долголетия работников

Вице-президент РСПП Черепов: Главная цель профсоюзов – повышать социальную ответственность бизнеса

Tекст: Олег Исайченко

«Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) активно взаимодействует с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Особенно продуктивно наше сотрудничество в семи рабочих группах, где рассматриваются ключевые вопросы социально-экономического развития страны», – заявил Виктор Черепов, вице-президент РСПП.

Он подчеркнул важность ответственного подхода к социальной политике на предприятиях: «Неслучайно ФНПР стала генеральным партнером премии «Лидеры ответственного бизнеса», утвержденной президентом России Владимиром Путиным. Мы оцениваем не только экономические показатели компаний, но и уровень заработной платы, организацию досуга сотрудников, условия для занятий спортом и охрану здоровья».

«Ключевое направление – создание условий для активного долголетия работников, – отметил Черепов. – Наша совместная работа с ФНПР уже дает результаты: за последний год заболеваемость на предприятиях снизилась на 15% благодаря своевременной профилактике и вакцинации».

Говоря о перспективах развития профсоюзного движения, представитель РСПП заявил: «Мы рассматриваем ФНПР как нашего стратегического партнера. Трудовые коллективы заинтересованы во вступлении в РСПП, что позволяет создавать консолидированную силу с общими интересами для решения актуальных вопросов».



В понедельник Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым. По словам главы государства, федерация объединяет 44 отраслевых общероссийских профсоюза и 18,8 млн членов. «Выполняет важнейшую государственную функцию, просто важнейшую – по защите прав, интересов работников. И многое делает по контролю за охраной труда, что тоже немаловажно», – отметил Путин.

Черногаев, свою очередь, отметил, что ФНПР представлена в 86 территориальных объединениях. «Мы эффективно работаем в рамках Российской трехсторонней комиссии. <…> Мы внесли порядка 25 инициатив, по которым уже приняты решения или которые сейчас находятся в работе. Основные здесь представлены: в основном это индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 января. [Мера] распространилась почти на восемь миллионов работающих человек», – указал он.

«Законодательно установлена норма об опережающем росте МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен. Заработная плата выросла у 4,2 млн работников, а с 1 января 2026 года вырастет еще практически у пяти млн работников. Внесены изменения в ТК в части установления дополнительных выплат работникам, выполняющим функции наставников в сфере труда. Это норма коснулась четырех млн человек», – продолжил глава ФНПР.

Кроме того, по его словам, ФНПР в рамках поддержки участников СВО и их семей собрала более четырех млрд руб., а также отправила свыше 38 тыс. тонн гуманитарных грузов и продовольственных наборов.