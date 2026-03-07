Минтранс: Выезд российских авто из Ирана идет в штатном режиме

Минтранс сообщил о штатном режиме выезда российских авто из Ирана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Организованный выезд российских автомобилей с территории Ирана продолжается и осуществляется в штатном режиме при поддержке азербайджанских властей, пишут «Вести» со ссылкой на Минтранс России. В министерстве подчеркнули, что транспортировка осуществляется через пункт пропуска «Астара». По данным ведомства, движение автомобилей не сталкивается с перебоями и проходит в плановом порядке.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) направила своих представителей для мониторинга ситуации непосредственно на месте. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения и поддерживать стабильность выезда.

Помимо этого, Минтранс расширил число маршрутов, разрешённых для выезда из Ирана через Туркмению. К пункту «Сарахс» добавились четыре новых коридора: Артык – Лютфабад, Гаудан – Баджгиран, Акяйла – Инчебурун и Алтын Асыр – Инчебурун, что существенно увеличило возможности для российской автотранспортировки.

Отдельно министерство напомнило, что авиакомпании должны сделать звонки в свои колл-центры бесплатными и обеспечить полную информационную поддержку пассажиров. Особенно это касается более 20 тыс. находящихся в ОАЭ российских граждан, которым рекомендуется не приезжать в аэропорты до официального подтверждения вылета от авиаперевозчика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минтранс приостановил продажу билетов на Ближний Восток для российских авиаперевозчиков из-за ограничений в воздушном пространстве и отменил рейсы ряда компаний до конца марта. Также ведомство пообещало реализовать весь план-график рейсов по вывозу россиян с Ближнего Востока до конца недели.

Кроме того, в субботу стало известно, что через погранпункт «Астара» в Азербайджан из Ирана вывезли 282 россиянина, а всего территорию республики покинули около 1800 человек.