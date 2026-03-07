Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчину с весом 140 килограммов мобилизовали в Киеве и направили в штурмовой полк, передают Вести. По данным украинского издания «Страна.ua», ранее он боролся с ожирением и страдал от сердечных заболеваний.

Тренер мобилизованного рассказал, что его клиент позвонил ему из микроавтобуса территориального центра комплектования и сообщил, что не сможет прийти на тренировку. После этого мужчина перестал выходить на связь, и уже две недели ни родные, ни друзья не могут с ним связаться.

Попытки передать в ТЦК справки о серьезных заболеваниях оказались безрезультатны. По словам тренера, мужчина не был способен пробежать даже сто метров из-за состояния здоровья, однако это не помешало его отправить в штурмовой полк.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка между местными жителями и сотрудниками военкомата. В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника территориального центра комплектования. В Тернополе также произошла массовая драка между сотрудниками военкомата и местными жителями.