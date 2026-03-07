Бразильский наемник-трансвестит Летисия Риос ликвидирован под Купянском

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бразильский наемник, идентифицировавший себя как женщина (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено) и воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован под Купянском, передает РИА «Новости».

По информации силовых структур, речь идет о Эллионае Барросе Риосе, известном под псевдонимом Летисия Риос. Ранее он проживал во Франции, где, вероятно, столкнулся с финансовыми трудностями, и именно это могло подтолкнуть его к участию в боевых действиях на Украине.

Собеседник агентства сообщил, что Риос был уроженцем Мату-Гросу и последнее время жил в городе Рио-Верде (Гояс). Он прошел двухмесячную военную подготовку, после чего был направлен в район Купянска, где бригада «Хартия» несет серьезные потери.

Причиной отправки Риоса на опасный участок в районе Ковшаровки стала его неосторожность: «Летисия опубликовала в соцсетях геолокацию убежища в Харькове. Вскоре по координатам был нанесен удар дронами Шахед». Как добавил источник, после подобных «утечек» данных в ВСУ, как правило, виновных отправляют на самые опасные направления фронта.



Ранее наемник из Бразилии умер в Харьковской области после пыток со стороны солдат ВСУ. Еще одного бразильского наемника забили насмерть в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве.

По словам офицера в запасе ВМС Бразилии Робинсона Фариназу, к настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ.