РБК: Американцы пожаловались на отсутствие помощи при эвакуации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Граждане США выразили недовольство отсутствием поддержки со стороны американских властей в ходе эвакуации с Ближнего Востока на фоне эскалации ситуации в Иране, пишет РБК. По данным Associated Press, многие американцы жалуются на неясные инструкции и отсутствие реальной помощи, в то время как власти других стран отправили за своими гражданами военные и чартерные самолеты.

Тревел-блогер Алисса Рамос рассказала, что в течение 48 часов добиралась из Кувейта в Майами без поддержки американских дипломатов. Она заявила: «Они продолжают выступать в новостях и заявлять, что делают все возможное, чтобы вывезти американцев. Я точно знаю, что это не так». По словам Рамос, в посольстве США ей сообщили, что помочь ей покинуть страну не могут.

Сьюзан Дейли из Чикаго, оказавшаяся в ОАЭ во время рабочей поездки, также отметила, что ей пришлось самостоятельно организовывать возвращение домой, несмотря на призывы Госдепартамента срочно покинуть регион. Она подчеркнула, что отсутствие поддержки было для нее самым стрессовым моментом. Дейли смогла вернуться в США только первым коммерческим рейсом из Дубая.

Госдепартамент сообщил, что к 6 марта в США вернулись около 27 тыс. граждан, большинство самостоятельно. Около 13 тыс. человек обратились за помощью. Первый чартерный рейс, организованный властями, прибыл в США 5 марта, однако до 40% американцев, приглашенных на эти рейсы, отказались от них или не явились.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля. Госдеп США приказал эвакуировать сотрудников американских посольств в Бахрейне, Ираке и Иордании. США приостановили работу генконсульств в Пакистане из-за протестов.