    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    20 января 2026, 21:52 • Новости дня

    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса

    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Угостивший президента России Владимира Путина выпечкой владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    Владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов сообщил, что планирует закрыть бизнес в мае, передает РИА «Новости».

    По словам предпринимателя, «низкий сезон» начинается где-то в конце мая, поэтому логично будет закрыться.

    Максимов рассказал, что после декабрьской пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2023 году он контактировал с федеральными министрами и правительством Московской области. Ему поступали предложения по программам субсидий и обновлению оборудования. Однако, по мнению предпринимателя, текущая налоговая система мешает сделать бизнес прибыльным.

    С 1 января 2024 года в России вступили в силу комплексные изменения в Налоговый кодекс. В частности, для малого бизнеса поэтапно снижается порог выручки для уплаты НДС: с 2026 года – с 60 до 20 млн рублей, с 2027 года – до 15 млн, с 2028 года – до 10 млн рублей. Максимов считает, что такие изменения затрудняют работу малых предпринимателей.

    Предприниматель Максимов рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии своего семейного бизнеса в эфире программы «Итоги года». Максимов также попросил Путина прокомментировать изменения в налоговой политике.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    19 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе

    Американист Дробницкий: Приглашением Путина в «Совет мира» Трамп бьет по евроатлантическому лобби

    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Приглашение Владимира Путина в «Совет мира» по Газе – это часть политико-делового проекта Дональда Трампа, направленного на сохранение личного влияния после президентства и создание эффективной альтернативы существующим международным форматам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Кремле сообщили, что изучают это предложение США.

    «Совет мира» – это политико-деловой проект Трампа. Глава Белого дома стремится сохранить значительное мировое влияние и доступ к первым лицам после своего президентства, для чего и приглашает в совет Владимира Путина и других лидеров», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Кроме того, в Газе планируется апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках. Другими словами, Трамп хочет создать эффективный аналог ООН. Именно поэтому в совет вошли лидеры стран, обладающих огромными экономическими, логистическими и военными ресурсами», – продолжил он.

    По словам эксперта, совет также должен стать крупной инвестиционной площадкой. «Трамп подходит к урегулированию мировых кризисов с предпринимательских позиций. Разумеется, здесь присутствует и элемент личного пиара, который стал для него важным инструментом достижения целей», – заметил спикер.

    «Думаю, внутри США инициатива будет менее заметна – американского избирателя не слишком волнует внешняя политика. Впрочем, Трамп может набрать дополнительные баллы у лобби израильского «Ликуда», у которого хорошие отношения с Москвой», – спрогнозировал Дробницкий.

    «Кроме того, через этот совет Трамп надеется оказать серьезное сопротивление евроатлантическому лобби. Сами европейские лидеры, вероятно, шокированы составом приглашенных. Однако дальше громких заявлений и «экстренных заседаний» дело не пойдет – они надеются, что внутренние проблемы отвлекут Трампа, и орган так и не будет создан», – резюмировал аналитик.

    Ранее США по дипломатическим каналам пригласили президента России Владимира Путина вступить в международный «Совет мира» по Газе, передает ТАСС. «В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    В понедельник также Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил участие России в строительстве многополярного мира и действиях Москвы в этой связи, сообщает Кремль.

    Целью совета по Газе под председательством Трампа объявлена реализация поддержанного ООН американского плана по демилитаризации и восстановлению Газы. Регион был опустошен двухлетней войной между Израилем и боевой группировкой ХАМАС, сообщает CNN.

    В совет, который Трамп назвал «величайшим и самым престижным органом из когда-либо созданных», войдут, среди прочего, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, премьер Канады Марк Карни и глава Госдепа Марко Рубио. Приглашения также получили президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Аргентины Хавьер Милей, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, приглашение получил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Также в нем будут состоять представитель президента США по внешней политике Стив Уиткофф, замсоветника по нацбезопасности Роберт Габриэль, зять Трампа Джаред Кушнер, миллиардер Марк Роуэн и глава Всемирного банка Аджай Банга.

    Члены получат постоянные места в совете, если заплатят 1 млрд долларов. Политики, которые не внесут платеж, будут занимать должности в течение трех лет. Все собранные средства пойдут на восстановление Газы. В Белом доме обещают, что в органе «не будет непомерных зарплат и раздутого персонала, от чего страдают многие международные организации».

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против занятия Турцией и Катаром ключевых ролей в организации. Он отметил, что создание этого органа «не было скоординировано с Израилем и противоречит его политике». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предложенный «Совет мира» нужен для сохранения гегемонии США.

    19 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в рамках традиционного крещенского обряда, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, он окунался». По его словам, для президента, как и для всех православных, работающих в Кремле, Крещение является большим праздником.

    Песков отметил, что этот обряд соблюдают многие, однако есть и те, кто не придерживается этой традиции. Он добавил, что участие в купании – очень личный вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 19 января, в России отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне.

    Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь во время крещенских купаний.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Лавров раскрыл содержание диалога Путина и Байдена

    Лавров: Байден в 2021 году выразил уважение к Путину за единство России

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году выразил уважение к главе российского государства за единство России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году поделился подробностями встречи президентов США и России, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что в июне 2021 года на встрече в узком формате Джо Байден без записей произнес вступительную речь о различиях путей развития двух стран.

    По словам Лаврова, Байден отметил, что США возникли в результате миграции полупреступных элементов из Англии, которые затем ассимилировались в так называемом «плавильном котле», где формировалась американская нация вне зависимости от происхождения. Байден также указал на проблемы, с которыми сталкивались США, такие как вопрос коренных народов и рабовладение.

    В отличие от США, Россия, как выразился Байден, расширялась за счет объединения с соседними народами, сохраняя их язык, культуру и традиции. Глава МИД подчеркнул, что Байден выразил уважение Путину за сохранение многонациональности российского государства и его единства. «Вам непросто удерживать страну, да еще и страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. Я не могу представить, что Россия развалится», – процитировал Лавров слова Байдена.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией экс-президента США Джо Байдена.

    19 января 2026, 15:11 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал Путина искренне верующим православным вождем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время богослужения, посвященного празднику Крещения Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что президент России Владимир Путин является искренне верующим православным вождем.

    Глава Русской православной церкви подчеркнул, что нынешнее руководство страны проявляет удивительно положительное отношение к Церкви, позволяя свободно исповедовать веру, передает ТАСС.

    «Мы дожили до того времени, когда и главой нашего государства является православный искренне, не как говорят, по протоколу, а по убеждениям православный вождь Владимир Владимирович», – сказал патриарх. Он добавил, что нынешние перемены в стране стали возможны благодаря молитвам мучеников и святых угодников, по которым благодать Божия «явилась над нашей некогда измученной безбожием страной».

    В ноябре Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем рождения в Кремле.

    Ранее Путин назвал патриарха Кирилла первым защитником веры и Отечества.

    19 января 2026, 21:16 • Новости дня
    ЦБ опроверг сообщения о массовых блокировках банковских карт россиян

    Tекст: Вера Басилая

    В Центробанке заявили, что число обращений по поводу блокировки карт с начала января оказалось в два раза ниже обычного уровня.

    Центральный банк России опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы массовых блокировках банковских карт россиян, передает РИА «Новости».

    В регуляторе подчеркнули, что данные о миллионах заблокированных карт не соответствуют действительности.

    В Банке России заявили, что регулятор ведет базу данных о мошеннических операциях и не согласен с оценками экспертов о количестве заблокированных карт.

    По данным Центробанка, с 1 января по 19 января 2026 года получено 7431 обращение граждан в связи с блокировкой карт, что вдвое меньше обычного.

    Также в регуляторе отметили, что число жалоб граждан на блокировку карт в начале 2026 года оказалось даже ниже, чем обычно, и никакого всплеска фиксации подобных случаев не зафиксировано.

    Ранее СМИ писали, что российские банки заблокировали до 3 млн карт и счетов граждан в первые недели января.

    Юристы и эксперты рынка отмечали многочисленные случаи блокировки карт при переводах между своими счетами.

    Банки стали требовать подтверждение степени родства с получателем при переводах крупных сумм для борьбы с мошенничеством.

    20 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лавров заявил о сожалении Запада из-за игнорирования мюнхенской речи Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Многие влиятельные западные политики сожалеют, что проигнорировали речь президента России Владимира Путина, произнесённую на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    По словам Лаврова, Запад даже не отреагировал на выступление Путина в 2007 году, и теперь многие политики выражают сожаление по этому поводу, передает ТАСС.

    «Запад даже не отреагировал на мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чем сейчас многие серьезные политики жалеют», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Запад в 2007 году не воспринял сигнал президента России Владимира Путина о необходимости учитывать интересы России.

    Эксперты отмечали, что практически все предостережения, прозвучавшие в мюнхенской речи Путина, исполнились. Ряд идей, высказанных Путиным в 2007 году, остаются актуальными и сегодня.

    19 января 2026, 09:31 • Новости дня
    СМИ: Банки заблокировали до 3 млн карт за январь

    «Коммерсантъ»: Банки заблокировали до 3 млн карт за январь

    Tекст: Вера Басилая

    За первые недели января банки временно заблокировали до 3 млн карт и счетов граждан, что связано с расширением критериев подозрительных операций.

    Банки заблокировали от 2 до 3 млн карт и счетов физических лиц за первые недели 2026 года. Такие данные приводят эксперты, отмечая, что в 2025 году в среднем ежемесячно блокировалось около 330 тыс. переводов. Резкое увеличение числа блокировок связано с расширением перечня подозрительных операций по закону 161-ФЗ, с 1 января количество критериев выросло вдвое – до 12, пишет «Коммерсантъ».

    Пользователи массово жалуются на необоснованные блокировки карт на финансовых форумах, особенно в случаях, когда причины не объясняются банками. Некоторые клиенты попали под ограничения даже из-за покупок на маркетплейсах – при нескольких пополнениях счета подряд операции были автоматически признаны подозрительными.

    По оценке холдинга «Информзащита», временные блокировки затронули 1–2% активных клиентов банков. В ЦБ не раскрывают официальную статистику, но отмечают, что постоянно анализируют эффективность своих требований и готовы вносить коррективы. В частности, недавно был изменен механизм реабилитации продавцов криптовалюты, ошибочно попавших в базы данных подозрительных операций.

    С начала года вступил в силу новый приказ Банка России, который существенно расширил критерии подозрительных транзакций для борьбы с мошенничеством.

    Ранее юристы и эксперты рынка отметили многочисленные случаи блокировки карт при переводах между своими счетами в российских банках.

    Российские банки стали требовать подтверждение степени родства с получателем при переводах крупных сумм для снижения рисков мошенничества.

    19 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Назначено новое заседание суда по иску ЦБ к Euroclear

    Арбитраж назначил заседание суда по иску ЦБ к Euroclear на 4 марта

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитраж назначил заседание по делу о взыскании с Euroclear крупной суммы на начало марта, сумма иска составляет 18,2 трлн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

    Заседание суда по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей назначено на 4 марта, передает ТАСС.

    В картотеке арбитражных дел указано, что слушание состоится в 10.00.

    Арбитражный суд Москвы перенес слушание по делу о взыскании 18,2 трлн рублей с Euroclear Bank. Заседание проходило в закрытом режиме из-за банковской тайны.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками и ухудшением инвестиционного климата.

    19 января 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин предложил Совбезу обсудить роль России в создании многополярного мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить участие страны в строительстве многополярного мира на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    По словам главы государства, второй вопрос повестки дня касается именно этой темы, передает РИА «Новости».

    «Второй – о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи», – подчеркнул Путин.

    Президент также обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой представить свои предложения по этой теме.

    Помимо этого, участники совещания рассмотрели текущие вопросы в сфере безопасности, что, по словам Путина, стало первым пунктом повестки.

    Оперативное совещание Совбеза РФ прошло в понедельник и стало первым в 2026 году. Предыдущее заседание Совета безопасности состоялось 26 декабря 2025 года. Его темой стал вопрос развития искусственного интеллекта для нужд обороны и безопасности.

    19 января 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков: У Путина в ближайших планах нет разговора с Родригес

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что в ближайшие дни у президента России Владимира Путина нет запланированного разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

    Президент России Владимир Путин пока не планирует в ближайшее время проводить разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Пока у Путина в планах в ближайшие дни нет, но при необходимости это может быть организовано, безусловно», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных контактах между лидерами двух стран. Песков отметил, что по дипломатическим каналам Россия поддерживает постоянную связь с Делси Родригес.

    Он подчеркнул, что при необходимости российская сторона готова быстро организовать общение, хотя в текущем графике главы государства такого мероприятия не запланировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

    19 января 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретится с постоянными членами Совета безопасности для обсуждения текущих вопросов государственной политики, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в понедельник собирается провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС. О планах главы государства сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков уточнил: «В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы ожидаем, что он традиционно сам обозначит темы сегодняшнего совещания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    20 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал адыгейский сыр брендом на встрече с главой региона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым отметил, что адыгейский сыр является брендом, и поинтересовался качеством его вкуса.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым отметил, что адыгейский сыр является брендом региона, передает ТАСС. В ходе разговора Путин поинтересовался, действительно ли продукция получается вкусной.

    Кумпилов подтвердил, что адыгейский сыр не только известен, но и востребован, а также сообщил об активном развитии бренда мягких сыров в республике. По его словам, только за последний год в Адыгее произвели более 32 тыс. тонн сырных продуктов.

    Когда обсуждение коснулось строительства маслоэкстракционного завода и перспектив сыроварения, президент напрямую спросил: «Адыгейский сыр – это бренд. Вкусно?». Кумпилов ответил: «Однозначно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отметил устойчивый рост инвестиций в основной капитал Адыгеи.

    Президент также подчеркнул необходимость ремонта социальных учреждений в республике.

    20 января 2026, 16:30 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по вопросам с прямой линии

    Кремль: Путин в среду проведет совещание с кабмином по вопросам с прямой линии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 21 января проведет совещание с членами правительства в режиме видеосвязи, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, главной темой станут вопросы, которые были подняты гражданами во время прямой линии с президентом.

    «21 января Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, поднимавшиеся гражданами во время специальной программы «Итоги года с Владимиром Путиным», – сказано в публикации.

    Напомним, Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

    Штаб Народного фронта зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту на «Итогах года», что стало наибольшим показателем за последние пять лет.

    20 января 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Адыгеи Кумпиловым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин и глава Адыгеи Мурат Кумпилов проведут встречу в Кремле во вторник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в рамках работы с регионами обсуждает итоги 2025 года, в ходе этой работы во вторник он встретится с Кумпиловым, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Кроме того, у Путина во вторник пройдет несколько рабочих встреч непубличного характера.

    В январе Путин встретился с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

    20 января 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым президент Владимир Путин отметил устойчивый рост инвестиций в основной капитал в республике, подчеркнув при этом необходимость ремонта соцучреждений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым в Кремле, сообщает РИА «Новости».

    Во время беседы глава государства отметил положительную динамику в строительстве и инвестициях региона.

    «Стройка растет хорошо... И инвестиции в основной капитал тоже хорошие, стабильные», – подчеркнул президент.

    Путин обратил особое внимание на необходимость капитального ремонта социальных учреждений Адыгеи. По его словам, жители республики будут благодарны, если внести больший вклад в обновление детских садов и школ, так как потребность в ремонте этих объектов остается значительной. Также президент отметил важность увеличения числа врачей в расчете на 10 тыс. граждан.

    В ходе встречи Кумпилов представил доклад об итогах социально-экономического развития Адыгеи за последние пять лет. Предыдущая встреча Путина с руководителем Адыгеи проходила в мае 2022 года в режиме видеоконференции.

    Ранее Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в Кремле. Президент Владимир Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области на этой встрече.

    Верховная рада осталась без света, тепла и воды
    МИД Молдавии разъяснил процедуру и сроки выхода из СНГ
    Зеленский выразил сомнения в участии Украины в «Совете мира» из-за России
    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса
    Чубайс покинул пост главы Фонда Гайдара
    Жену пловца Свечникова вызвали на опознание найденного в Босфоре тела
