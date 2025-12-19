Путин обозначил достижения и перспективы России

Tекст: Алёна Задорожная

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлились 4,5 часа. Как сообщили телеведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин, число обращений к президенту превысило три млн, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов. Этот разговор стал одним из самых продолжительным за все время существования формата.

Спецоперация и мир

Разговор начался с вопроса о ходе спецоперации и перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что решение о начале СВО было вынужденным и стало реакцией на войну против ДНР и ЛНР со стороны Украины.

Кроме того, Путин вновь заявил о готовности России к мирным переговорам. По его словам, Москва рассчитывает решить ситуацию путем устранения первопричин возникшего кризиса, а условия выхода из него были обозначены Москвой еще в июне 2024 года. Президент также отметил, что сегодня главной проблемой остается позиция официального Киева, который не проявляет готовности к обсуждению ключевых вопросов мирного плана.

Примечательно, что был поднят вопрос и выборов президента на Украине. Путин вновь указал, что власть в стране должна быть легитимной. При этом для организации волеизъявления Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день, а у граждан Украины, проживающих в России должна быть возможность прийти на участки. Кроме того, может обсуждаться тема введения международного управления на Украине силами европейцев, американцев и России.

Говоря о положении на фронте, Путин сообщил о ключевых успехах российских войск. Президент сообщил, что Красный Лиман, Константиновка и Димитров уже на 50% контролируются ВС России. Глава государства напомнил об освобождении Северска и Красноармейска, создавшего важный плацдарм для дальнейшего наступления, и о взятии под контроль половины Гуляйполя в Запорожской области.

Ситуации вокруг Северска было уделено особое внимание. Об обстановке в городе и ходе его освобождения рассказал приглашенный президентом командир штурмовой группы, Герой России Наран Очир-Горяев, чье подразделение участвовало во взятии города. Позже президент неоднократно обращался к Очир-Горяеву для комментариев, что стало новшеством «Итогов года».

Был поднят и вопрос обеспечения войск беспилотниками. Путин отметил, что существует некоторый дефицит тяжелых БПЛА типа «Баба-Яга», но их разработка и поставки ведутся в усиленном режиме. Президент подчеркнул, что министр обороны Андрей Белоусов лично курирует это направление, что уже положительно повлияло на ситуацию на фронте.

При этом в целом по количеству беспилотников Россия сохраняет превосходство над противником.

Значительным остается и число добровольцев, заключающих контракт с Минобороны для участия в СВО. «По контракту в уходящем году к нам пришло свыше 400 тыс. человек – 406 или 410 тыс. А количество желающих служить в новом, недавно созданном роде войск – беспилотной авиации – настолько велико, что Минобороны вынуждено объявлять конкурс», – пояснил президент.

Тема социальных гарантий для участников СВО также оказалась в фокусе внимания президента. Одна из обратившихся к нему девушек – мать двоих детей, потерявшая кормильца в 2024 году, пожаловалась на проблемы с оформлением военной пенсии и удостоверения. В ответ на это Путин извинился: «Я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста».

Он пообещал взять на дополнительный контроль все, что происходит в этой сфере. Вскоре стало известно, что пенсию уже назначили, а СК возбудил дело по статье о халатности.

В ходе беседы Путин также остановился на проблеме поиска пропавших без вести на Украине, назвав ее острой и чувствительной. Он сообщил, что Минобороны создало координирующий центр, профильные отделы в группировках и отдельный реестр по поиску таких лиц. На этом фоне количество пропавших без вести сократилось примерно на 50%.

Пекарня «Машенька» и экономика России

Путин подробно остановился на экономической ситуации. По его словам, рост ВВП в текущем году составит 1%, а за три года – 9,7%. Для сравнения, рост в еврозоне за тот же период – 3,1%. Президент пояснил, что снижение темпов в России – это осознанное действие руководства страны, «связанное с таргетированием инфляции».

Путин отметил, что поставленная задача по снижению инфляции до 6%, судя по всему, будет выполнена: к концу года она составит 5,7-5,9%. Зафиксирован рост промышленного производства на 1% и сельского хозяйства на 3,3%. Темпы жилищного строительства несколько снизились – с 107,5 млн кв. метров до 102-105 млн кв. метров.

Президент сообщил о росте реальной заработной платы на 4,5% и дальнейшем снижении безработицы – до рекордных 2,2% с прошлогодних 2,5%. Дефицит федерального бюджета в этом году составит 2,6%.

«На следующий год мы исходим из того, что он будет уже 1,6 % и в трехлетку где-то должен составить не больше 1,5%. Это хороший показатель, имея в виду, что и государственный долг у нас остается очень низким, одним из самых низких среди развитых экономик», – пояснил глава государства. На этом фоне ЦБ, к слову, снизил ключевую ставку до 16%.

В рамках экономической темы были затронуты вопросы предстоящего повышения НДС до 22% в 2026 году. Президент отметил, что это решение – результат долгих обсуждений в правительстве и администрации. «Самый честный и прозрачный способ решения стоящих финансовых задач – это повышение НДС», – сказал он.

Цель – достичь сбалансированности бюджета и не допустить ухода экономики в тень. «В целом это получилось, в том числе и благодаря принятию этого решения», – заявил Путин. Он добавил, что конечная цель – снижение налогового бремени в будущем, и правительство будет вести дело именно к этому. «Я на это тоже рассчитываю», – подчеркнул президент.

На этом фоне к президенту обратился владелец пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец, который пожаловался на возможные сложности для малого бизнеса в связи с изменениями в налоговом законодательстве и отменой льгот для ИП.

Путин уточнил, что эти меры были приняты для противодействия схемам ввоза «серого» и «черного» импорта, которые злоупотребляли прежними преференциями.

В завершение диалога президент попросил предпринимателя прислать ему образцы своей выпечки. «Может, пришлете чего-нибудь вкусненького, а я со своей стороны поработаю с правительством», – отметил российский лидер.

Еще одна тема касалась проблем в гражданском авиастроении. Президент назвал этот вопрос достаточно острым и пояснил, что гражданская авиация зачастую развивалась на базе военно-транспортной, однако к военным самолетам всегда применялись иные подходы.

Глава государства подтвердил, что России сейчас определенно необходимы собственные современные самолеты. Отдельно он выделил самолет МС-21, назвав его конкурентоспособной машиной для международного рынка. Кроме того, президент подчеркнул необходимость строительства таких грузовых самолетов, как Ан-124 «Руслан» и модернизированный Ил-76.

«Это не кража. Это грабеж»

Также российский лидер коснулся вопроса попытки ЕС экспроприировать российские активы для финансирования Украины. Он подчеркнул, что слово «кража» не подходит для происходящего: «Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Но почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелыми для грабителей», – сказал Путин.

Президент указал, что выделение кредитов Украине под залог российских активов увеличит финансовые обязательства стран ЕС, которые уже сталкиваются с бюджетными трудностями. Он также предупредил, что попытки конфискации активов подорвут доверие к еврозоне и приведут к фундаментальным последствиям для всей финансовой системы Европы.

Обратился глава государства и к генсеку НАТО Марку Рютте, который ранее заявлял о якобы готовности России напасть на Европу: «И мне так хочется спросить: слушай, что ты говоришь про войну с Россией? – «Готовиться нужно к войне с Россией». Они хотят готовиться к войне с Россией. Но читать ты умеешь? Почитай новую Стратегию национальной безопасности США. Что там написано?».



«В новой Стратегии национальной безопасности Россия не указывается в качестве врага, в качестве цели, а генеральный секретарь НАТО готовится к войне с нами. Это что такое? Ну читать-то умеете? Как это вы НАТО нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает?», – пояснил президент.

Говоря об угрозах со стороны Запада и, в частности, возможности блокады Калининградской области, Владимир Путин заявил, что такое развитие событий приведет к крайне опасной, невиданной до этого момента, эскалации конфликта вплоть до крупномасштабного вооруженного противостояния.

ИИ и навыки мышления

Вопросы, связанные с технологическим развитием, также были затронуты в ходе общения. В частности, президента спросили о необходимости создания отечественного мессенджера Max. Владимир Путин назвал это решение правильным, особенно учитывая, что иностранные платформы не всегда соблюдали российское законодательство. По его словам, с появлением Max страна обрела полный цифровой суверенитет и теперь входит в тройку мировых лидеров в этой сфере наряду с Китаем и США. Он выразил уверенность, что со временем у платформы появятся российские конкуренты.

Отвечая на вопрос об использовании искусственного интеллекта в образовании, президент подчеркнул важность соблюдения баланса. По его мнению, большая часть учебных задач должна решаться в классе, что гарантирует развитие мышления у детей. При этом в России не планируют запрещать иностранные ИИ-ресурсы. Как пояснил Путин, регулирование будет применяться лишь в том случае, если зарубежные площадки не станут исполнять российские законы.

Рождаемость в регионах и письмо в будущее

Социальная политика и, в частности, вопросы семьи также волновали граждан. Так, Владимир Путин ответил на вопрос ребенка, который интересовался, почему цены на продукты в школьной столовой растут, а заработные платы родителей – нет.

«Когда люди видят какие-то усредненные цифры, это вызывает часто вопросы, потому что средние цифры, как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни», – сказал президент.

Глава государства перечислил меры поддержки семей с детьми. С 1 января в семьях, где доход на человека ниже полутора прожиточных минимумов, будет возвращаться 7% от уплаченного НДФЛ. Путин признал, что, несмотря на ряд существующих мер, их все еще недостаточно, и пообещал совершенствовать систему, поскольку «вся политика государства на федеральном и на региональном уровне должна вокруг этого крутиться».

Отвечая на многочисленные обращения о продлении выплат по уходу за ребенком с полутора до трех лет, президент отметил, что ранее это не было реализовано из-за бюджетных ограничений, и поручил правительству проработать данный вопрос. Он также рекомендовал регионам при реновации детских садов уделять внимание созданию ясельных групп и рассмотреть возможность увеличения времени пребывания детей в дошкольных учреждениях.

Путин подчеркнул необходимость повысить суммарный коэффициент рождаемости хотя бы до двух детей на одну женщину. Он указал, что положительная демографическая динамика уже наблюдается в 25 регионах, и ее успех во многом зависит от эффективной работы местных властей.

Не менее важной стала тема водоснабжения в исторических регионах России. В частности, на проблемы с водой указал военкор, Герой России Евгений Поддубный. По его словам, в дома вода подается нестабильно, с интервалами в несколько дней и имеет плохое качество. В ответ на это Путин сообщил о планах строительства второго водовода.

Он также указал, что водопроводные системы Донбасса находятся в плачевном состоянии, а потери воды в некоторых участках достигают 50%. При этом ликвидация последствий износа коммуникаций обойдется властям в ту же сумму, что и строительство нового водовода, отметил президент. В целом же, полностью проблемы «водной блокады» будет решена, когда ВС России возьмут под контроль территорию за Славянском.

В заключении, в рамках традиционного блица, президент по просьбе телеведущих продиктовал послание потомкам России:

«Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками.

Мы жили, как все, везде и всегда: нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте – мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас.

Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно и у нас многое получилось.

Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами».