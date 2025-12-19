Путин сообщил о планах построить новый водовод для Донбасса

Tекст: Ольга Иванова

Проблему водоснабжения Донбасса можно будет решить только после перехода территории за Славянском под российский контроль, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что основной водозабор региона находится на территории, находящейся под контролем ВСУ. «Она кардинально может быть решена в старой системе отсчета, когда эта территория будет находиться под контролем наших Вооруженных Сил», – сказал Путин.

При этом, по словам Путина, водопроводные системы Донбасса находятся в плачевном состоянии, а потери воды в некоторых участках достигают 50%, пишет РИА «Новости». Президент отметил, что для улучшения ситуации необходимо привести в порядок изношенную систему трубопроводов, которой не занимались на протяжении десятилетий.

Путин также отметил, что власти России делают все для ускоренного решения проблем с водой в регионе, пишет ТАСС. Он добавил, что сейчас ДНР получает лишь около 35% необходимого объема воды из-за водной блокады и обмеления водохранилищ. С середины июля в Донецке и ближайших городах действует режим подачи воды по графику: в Янакиево и соседних населенных пунктах вода подается раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке – раз в три дня, в Мариуполе – раз в два дня.

Военный корреспондент Евгений Поддубный, выступая на пресс-конференции, заявил, что причина водной блокады связана с действиями ВСУ, а жители Донецкой и Луганской Народных Республик сталкиваются с этой проблемой уже много лет. Он отметил, что вода подается нерегулярно и ее качество оставляет желать лучшего, особенно для жителей верхних этажей домов, где не хватает напора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие инженерных войск ВС России завершают масштабную работу по обеспечению водоснабжения населенных пунктов ДНР.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».