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Путин заявил о необходимости собственных технологических разработок в России
Путин отметил важность собственных платформ для технологического лидерства России
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что только импортозамещение не обеспечит стране передовые позиции без опоры на собственные наработки и производство.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым заявил, что исключительно импортозамещение и так называемый обратный инжиниринг не позволят стране достичь технологического лидерства, передает ТАСС.
Путин подчеркнул: «Исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах». По его словам, стране необходим переход от копирования к формированию уникальных отечественных решений и инноваций.
В ходе встречи также шла речь о стратегических задачах, стоящих перед российской экономикой в условиях мировых технологических вызовов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с Игорем Шуваловым, руководителем ВЭБ.РФ. Глава государства акцентировал важность приоритета для ВЭБ.РФ в поддержке уникальных российских технологических решений.