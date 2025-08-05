Путин поручил ВЭБ.РФ поддерживать российские технологические проекты

Путин призвал ВЭБ.РФ сосредоточиться на отечественных разработках

Tекст: Елизавета Шишкова

О необходимости сосредоточить усилия на поддержке оригинальных российских технологических проектов президент заявил на встрече с главой госкорпорации Игорем Шуваловым, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что стране нужны собственные разработки и организация производства на отечественных платформах.

«Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», – заявил президент.

Путин добавил, что при выборе перспективных проектов для поддержки ВЭБ.РФ следует уделять внимание именно оригинальным отечественным инициативам, а не только импортозамещению. По его словам, исключительно импортозамещение и обратный инжиниринг не приведут к технологическому лидерству России.

Ранее Путин провел встречу с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым и отметил значимость этого института для экономики страны.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что с 2021 по 2024 год группа ВЭБ оказала поддержку инновационным проектам на сумму более 450 млрд рублей.