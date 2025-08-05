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Путин поручил ВЭБ.РФ поддерживать российские технологические проекты
Путин призвал ВЭБ.РФ сосредоточиться на отечественных разработках
Президент Владимир Путин на встрече с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым акцентировал важность приоритета для ВЭБ.РФ в поддержке уникальных российских технологических решений.
О необходимости сосредоточить усилия на поддержке оригинальных российских технологических проектов президент заявил на встрече с главой госкорпорации Игорем Шуваловым, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что стране нужны собственные разработки и организация производства на отечественных платформах.
«Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», – заявил президент.
Путин добавил, что при выборе перспективных проектов для поддержки ВЭБ.РФ следует уделять внимание именно оригинальным отечественным инициативам, а не только импортозамещению. По его словам, исключительно импортозамещение и обратный инжиниринг не приведут к технологическому лидерству России.
Ранее Путин провел встречу с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым и отметил значимость этого института для экономики страны.
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что с 2021 по 2024 год группа ВЭБ оказала поддержку инновационным проектам на сумму более 450 млрд рублей.