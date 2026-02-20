Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.2 комментария
Путин продлил срок службы для замглавы МИД Грушко
Президент России Владимир Путин своим распоряжением продлил срок федеральной государственной гражданской службы замминистра иностранных дел Александра Грушко, передает ТАСС. Согласно опубликованному документу, новый срок службы установлен до 25 апреля 2027 года.
Грушко в МИД курирует вопросы европейской политики.
Ранее президент России подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной гражданской службы для другого заместителя главы МИД Сергея Вершинина. Также Путин продлил срок службы для заместителя главы МИД Сергея Рябкова, который отвечает за отношения с США и контроль над вооружениями.
До этого срок пребывания Александра Бастрыкина на посту главы Следственного комитета продлили до 27 августа 2026 года.