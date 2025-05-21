Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.4 комментария
Путин назвал патриарха Кирилла первым защитником веры и Отечества
Патриарх Кирилл занимает ведущую роль в защите православной веры и укреплении единства российского общества, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями муниципалитетов.
Президент России Владимир Путин назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла одним из первых защитников православной веры и Отечества, передает ТАСС.
Путин отметил, что настрой патриарха «имеет огромное значение, передается не только священнослужителям, но и всему народу».
«Здесь уже просили передать низкий поклон патриарху. Я обязательно это сделаю. Мы знаем позицию святейшего патриарха. Он один из первых защитников веры православной и Отечества, людей наших», – подчеркнул Путин.
Путин также подчеркнул роль Русской православной церкви, заявив, что РПЦ «многократно, просто на протяжении всей истории показывала, что она всегда со своим народом» и что представители всех конфессий России всегда поддерживают свою паству.
Ранее Владимир Путин посетил Курскую область после ее освобождения от ВСУ.
На встрече с волонтерами президент России отметил значимость поддержки священнослужителей и их работу на передовой.