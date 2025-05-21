Путин назвал патриарха Кирилла первым защитником веры и Отечества

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла одним из первых защитников православной веры и Отечества, передает ТАСС.

Путин отметил, что настрой патриарха «имеет огромное значение, передается не только священнослужителям, но и всему народу».

«Здесь уже просили передать низкий поклон патриарху. Я обязательно это сделаю. Мы знаем позицию святейшего патриарха. Он один из первых защитников веры православной и Отечества, людей наших», – подчеркнул Путин.

Путин также подчеркнул роль Русской православной церкви, заявив, что РПЦ «многократно, просто на протяжении всей истории показывала, что она всегда со своим народом» и что представители всех конфессий России всегда поддерживают свою паству.

Ранее Владимир Путин посетил Курскую область после ее освобождения от ВСУ.

На встрече с волонтерами президент России отметил значимость поддержки священнослужителей и их работу на передовой.