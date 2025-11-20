Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.3 комментария
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем рождения в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который 20 ноября отмечает свой день рождения.
Встреча прошла в Кремле, передает РИА «Новости». Во время мероприятия глава государства лично поздравил патриарха с праздником.
Последний раз Путин и патриарх Кирилл встречались 4 ноября в День народного единства, тогда они совместно возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В тот же день президент России вручил патриарху премию президента за существенный вклад в укрепление единства российской нации.
Ранее Путин назвал патриарха Кирилла первым защитником веры и Отечества.