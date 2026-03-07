Глава МИД Италии назвал датой начала операции против Ирана 31 февраля

Таяни заявил о начале операции США и Израиля 31 февраля

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава МИД Италии Антонио Таяни допустил оговорку во время выступления в сенате, заявив, что операция США и Израиля против Ирана началась «31 февраля», отмечает РИА «Новости».

«Даты и расписание очень ясны. В субботу 31 февраля произошла бомбардировка, в воскресенье 1 марта ко мне обратилась Кракси с запросом на выступление комиссии по обороне и иностранным делам», – заявил Таяни, обращаясь к парламентариям.

Ранее депутат итальянского парламента Арнальдо Ломути предложил ввести ограничения против Соединенных Штатов и подготовить военную помощь Ирану. А депутат Анджело Бонелли обвинил правительство Италии в чрезмерном подчинении политике президента США Дональда Трампа.

