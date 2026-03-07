Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
Покинувший Россию бренд Yves Saint Laurent зарегистрировал товарный знак
Yves Saint Laurent оформил в России права на товарный знак для парфюмерии
Люксовый дом Yves Saint Laurent, свернувший работу в России, зарегистрировал товарный знак для парфюмерии в национальном реестре Роспатента.
Заявка на регистрацию поступила от компании Yves Saint Laurent Parfums, выяснил корреспондент ТАСС.
Согласно базе данных ведомства, документы поданы в середине марта 2024 года. Охрана знака распространяется на один класс международной классификации товаров и услуг.
Группа Kering, владеющая марками Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о приостановке работы в России 4 марта 2022 года. Такое решение на фоне ситуации на Украине приняли также LVMH, Hermes, Chanel и Cartier.
Руководитель Роспатента Юрий Зубов ранее объяснял активность иностранных производителей желанием сохранить интеллектуальную собственность. «Товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя», – пояснил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, покинувший российский рынок бренд Chanel оформил права на фирменный логотип и название модели сумок.
Компания Celine зарегистрировала товарный знак Tambour Noir для продажи свечей и масел.
Модный дом Christian Dior закрепил за собой бренд Lady Dior по трем классам товаров и услуг.