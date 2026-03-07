Покинувший Россию бренд Yves Saint Laurent зарегистрировал товарный знак

Yves Saint Laurent оформил в России права на товарный знак для парфюмерии

Tекст: Мария Иванова

Заявка на регистрацию поступила от компании Yves Saint Laurent Parfums, выяснил корреспондент ТАСС.

Согласно базе данных ведомства, документы поданы в середине марта 2024 года. Охрана знака распространяется на один класс международной классификации товаров и услуг.

Группа Kering, владеющая марками Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о приостановке работы в России 4 марта 2022 года. Такое решение на фоне ситуации на Украине приняли также LVMH, Hermes, Chanel и Cartier.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов ранее объяснял активность иностранных производителей желанием сохранить интеллектуальную собственность. «Товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя», – пояснил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, покинувший российский рынок бренд Chanel оформил права на фирменный логотип и название модели сумок.

Компания Celine зарегистрировала товарный знак Tambour Noir для продажи свечей и масел.

Модный дом Christian Dior закрепил за собой бренд Lady Dior по трем классам товаров и услуг.