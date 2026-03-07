Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
ЦАХАЛ начал масштабные удары по правительственным объектам Ирана
ЦАХАЛ начал масштабные удары по правительственным объектам Тегерана и Исфахана
Израильские военные объявили о запуске новой масштабной атаки по правительственным объектам в ключевых иранских городах.
Армия обороны Израиля заявила о начале очередной масштабной серии ударов по ряду объектов иранских властей в Тегеране и Исфахане, передает ТАСС.
В официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛ отмечается: «Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по объектам иранского режима в Тегеране и Исфахане». Детали о характере и последствиях ударов пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по подземному ракетному бункеру Ирана, где, по его данным, хранились баллистические ракеты и находились командные центры.
Ранее ЦАХАЛ атаковал объект по производству ракет «Гадр» в Исфахане. Армия Израиля также заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана в пригороде Тегерана.