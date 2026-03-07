Степашин сообщил о переезде графа Шереметева в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Степашин сообщил, что граф Петр Шереметев переехал в Россию, передает ТАСС. По словам Степашина, накануне он встретился с Шереметевым, который рассказал, что ранее многие годы жил сначала в Марокко, затем во Франции, где учредил музыкальную академию имени Рахманинова.

«Я вчера встречался с графом Шереметевым Петром Петровичем. Он много лет жил сначала в Марокко, потом во Франции, создал там даже академию им. Рахманинова музыкальную. Сейчас он окончательно вернулся в страну», – сообщил Степашин.

Петр Шереметев является французским и российским общественным деятелем, меценатом, архитектором и музыкантом. Он родился в Марокко в 1931 году и принадлежит к графской ветви рода Шереметевых. С 1975 года Шереметев занимает пост почетного вице-президента Франко-российского общества дружбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, письмо графа Шереметева о возвращении в Россию направили президенту Путину. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал это письмо. В 2011 году граф Шереметьев получил российский паспорт.