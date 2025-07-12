Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.4 комментария
Письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину
Письмо о возвращении графа Шереметева в Россию направили Путину
Посольство России во Франции направило в Москву обращение графа Петра Шереметева, который просит содействия для возвращения на родину и перевозки своей коллекции.
Посольство России в Париже получило и переправило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, адресованное президенту России Владимиру Путину, передает РИА «Новости».
В обращении Шереметев просит о содействии в возвращении на родину и перевозке своего имущества, включая коллекцию.
Дипмиссия заявила, что граф Шереметев выразил твердое намерение вернуться в Россию, чтобы исполнить последнюю волю своего отца и провести остаток жизни на родине предков: «Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на Родину своих предков – в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам».
В посольстве подчеркнули значительный вклад Шереметева в развитие российского и французского культурного сотрудничества и отметили тесные связи с ним. Ранее копию письма опубликовали СМИ, в нем Шереметев также просит содействия по вопросу перевозки личной коллекции в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль пока не получал письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева президенту России Владимиру Путину.