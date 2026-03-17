Актер Бред Питт потребовал допроса Юрия Шефлера по тяжбе с Джоли

Tекст: Денис Тельманов

Бред Питт требует явки бизнесмена Юрия Шефлера на слушания по тяжбе с Анджелиной Джоли, передает ТАСС. В 2022 году Питт подал в суд на бывшую супругу, заявив, что она без его согласия продала свою долю в винодельне и поместье «Шато Мираваль» во Франции, передав их компании Stoli Group под контролем Шефлера.

В новом ходатайстве адвокаты Питта утверждают, что сделка была организована и закрыта от имени Шефлера. Они настаивают, чтобы бизнесмен дал показания по видеосвязи. Представители Шефлера уже отклонили просьбу об очном участии, сославшись на то, что он живет в Швейцарии, сообщает портал TMZ.

Юрий Шефлер внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Стороны продолжают судебные разбирательства относительно законности сделки по продаже доли в «Шато Мираваль».

