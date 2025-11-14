Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.0 комментариев
Кустурица назвал Джоли пропагандисткой за поездку в Херсон
Кустурица подверг критике актрису Джоли за поездку в Херсон
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что считает Анджелину Джоли пропагандисткой, осудив ее приезд в Херсон, а также раскритиковал работу как режиссера.
Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица назвал актрису Анджелину Джоли «пропагандисткой» после ее визита в Херсон, сообщает ТАСС.
По словам Кустурицы, Джоли приехала в город, чтобы создать информационный повод, однако, по его мнению, самой звездой она быть перестала и теперь выступает исключительно как специалист по пропаганде.
Режиссер также напомнил о режиссерском дебюте Джоли – фильме «В краю крови и меда», посвященном событиям Боснийской войны.
Кустурица отметил: «Ей дали 10-15 миллионов, чтобы [она] сделала глупый фильм о войне в Боснии, который [является] плохой пропагандой». Он добавил, что в советских фильмах была настоящая качественная пропаганда, а в Голливуде – всегда неудачная.
Режиссер подчеркнул, что не считает Джоли профессиональным режиссером, и с иронией заметил: «Если Анджелина Джоли режиссер, то – я космонавт».
С критикой Кустурица прокомментировал и задержание участника группы сопровождения Джоли на блокпосте в Николаевской области. По данным украинских СМИ, актрисе даже пришлось обращаться к сотрудникам ТЦК лично, чтобы решить этот вопрос.
Как заявил в пятницу специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, приезд Анджелины Джоли в Херсон рассматривается как попытка отвлечь внимание украинского общества от сложной ситуации на фронте и внутреннего политического кризиса.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что сотрудники ТЦК на Украине задержали водителя из кортежа Джоли, чтобы получить вознаграждение за его освобождение.