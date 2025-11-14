Кустурица подверг критике актрису Джоли за поездку в Херсон

Tекст: Мария Иванова

Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица назвал актрису Анджелину Джоли «пропагандисткой» после ее визита в Херсон, сообщает ТАСС.

По словам Кустурицы, Джоли приехала в город, чтобы создать информационный повод, однако, по его мнению, самой звездой она быть перестала и теперь выступает исключительно как специалист по пропаганде.

Режиссер также напомнил о режиссерском дебюте Джоли – фильме «В краю крови и меда», посвященном событиям Боснийской войны.

Кустурица отметил: «Ей дали 10-15 миллионов, чтобы [она] сделала глупый фильм о войне в Боснии, который [является] плохой пропагандой». Он добавил, что в советских фильмах была настоящая качественная пропаганда, а в Голливуде – всегда неудачная.

Режиссер подчеркнул, что не считает Джоли профессиональным режиссером, и с иронией заметил: «Если Анджелина Джоли режиссер, то – я космонавт».

С критикой Кустурица прокомментировал и задержание участника группы сопровождения Джоли на блокпосте в Николаевской области. По данным украинских СМИ, актрисе даже пришлось обращаться к сотрудникам ТЦК лично, чтобы решить этот вопрос.

Как заявил в пятницу специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, приезд Анджелины Джоли в Херсон рассматривается как попытка отвлечь внимание украинского общества от сложной ситуации на фронте и внутреннего политического кризиса.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что сотрудники ТЦК на Украине задержали водителя из кортежа Джоли, чтобы получить вознаграждение за его освобождение.