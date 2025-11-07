Российские войска освободили запорожскую Успеновку

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На этом направлении ВСУ потеряли до 1695 военнослужащих, два танка, 11 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1470 военнослужащих, девять танков и других бронемашин, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и 49 складов, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

В районе Купянска в Харьковской области штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника Купянска-Узлового, Куриловки и Петропавловки в Харьковской области.

Всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны Благодатовки, Моначиновки, Московки, Нечволодовки и Петровки в Харьковской области, а также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через Оскол и прорвать кольцо окружения.

С 1 по 7 ноября в районе Купянска противник потерял более 345 человек и 94 единицы военной техники, в том числе девять бронемашин, 15 артиллерийских орудий и минометов.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Запад» потери ВСУ составили свыше 1540 военнослужащих, 33 бронемашины, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 33 склада боеприпасов, 49 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили более 1095 военнослужащих, пять танков, в том числе немецкий Leopard, и 27 бронемашин. Уничтожены 17 орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям семи механизированных, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых, двух егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Кроме того, идет зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога, за сутки освобождены 45 зданий.

Отражены 11 атак противника из района Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ, отчитались в Минобороны.

Украинские боевики 32-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танка пытались вырваться из кольца окружения в северном направлении. В результате огневого поражения точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнем.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в Димитрове и продолжают наступление в сторону микрорайона Западный.

Всего за минувшую неделю противник предпринял 45 попыток деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 32 раза пытался прорвать окружение.

В этом районе ВСУ потеряли свыше 1460 военнослужащих, 14 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии.

Всего же за неделю в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3285 военнослужащих, 26 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ.

Потери ВСУ при этом составили до 455 военнослужащих, четыре бронемашины и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 37 станций РЭБ, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск.

ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов. В частности, в конце октября российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области.