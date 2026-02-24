Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.13 комментариев
Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы безопасности
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе был вынужден покинуть свою резиденцию в Канберре из-за серьезной угрозы безопасности, пишет сортал news.com.au.
В публикации news.com.au отмечается, что причиной эвакуации стала информация о возможной бомбе на территории официальной резиденции главы правительства, передает РИА «Новости».
Власти незамедлительно приняли меры и организовали эвакуацию Альбанезе и других находившихся в доме лиц.
Как уточнил представитель правоохранительных органов в комментарии агентству Франс Пресс, который приводит портал, после тщательной проверки никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В настоящий момент угрозы безопасности больше нет.
В 2024 году в Словакии было совершено покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо.
В июне 2024 года глава правительства Дании Метте Фредериксен подверглась нападению в Копенгагене.
В прошлом году в Непале протестующие подожгли дом экс-премьера и резиденцию властей.