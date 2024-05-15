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    15 мая 2024, 20:05 • В мире

    В покушении на Роберта Фицо виден украинский мотив

    На премьер-министра Словакии Роберта Фицо напал сторонник Украины

    В покушении на Роберта Фицо виден украинский мотив
    @ REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Словакии в результате покушения тяжело ранен премьер-министр республики Роберт Фицо. Нападавшим оказался сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Эксперты полагают, что у этого нападения есть политический подтекст, потому что Фицо выступал против поставок оружия Украине и за мирное урегулирование конфликта.

    В среду после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове в 190 километрах от столицы было совершено покушение на премьер-министра республики 59-летнего Роберта Фицо. Глава кабинета министров получил огнестрельные ранения.

    Как рассказали очевидцы, когда Фицо вышел к людям, кто-то крикнул в сторону премьера: «Робо, иди сюда». После чего прозвучало несколько выстрелов и премьер упал на землю, а затем сотрудники госохраны помогли раненому добраться до машины и покинуть место происшествия. Многие наблюдатели отметили плохую организацию охраны премьера, потому что они не взяли его в кольцо, когда Фицо приблизился к толпе.

    По данным местных СМИ, прозвучало до пяти выстрелов, Фицо получил ранения в грудь, живот и руку. По информации медиков, премьер находится в «очень серьезном состоянии». Ближе к вечеру появились сообщения о том, что во время операции у него открылось кровоизлияние в брюшной полости.

    Предполагаемый нападавший задержан. Им оказался писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» 71-летний Юрай Цинтула. Он использовал короткоствольное ружье, которым владел легально. Позже Цинтула признал, что выступал против политики Фицо.

    Вице-спикер парламента Любош Блаха обвинил в покушении оппозицию, заявив, что «это ваша работа». Ряд европейских политиков осудили это нападение. Президент России Владимир Путин в своей телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой попросил передать Фицо слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич были глубоко шокированы покушением.

    «Решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, они подрывают демократию – нашу самую главную ценность», – написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсетях.

    Фицо – политик-тяжеловес и юрист по образованию. Он четыре срока занимал пост премьер-министра страны. Свою политическую карьеру начинал в Коммунистической партии незадолго до Бархатной революции 1989 года, которая привела к распаду бывшей Чехословакии.

    В 1999 году политик создал Социал-демократическую партию (партия Smer, Smer-SD), которая стала крупнейшей оппозиционной силой страны. В 2006 году Фицо одержал убедительную победу на выборах и занимал пост премьера до 2010 года, когда не смог сформировать правящую коалицию.

    В 2012 году, после провала правоцентристской коалиции, он снова возглавил правительство и руководил кабинетом до 2018 года, но был вынужден уйти в отставку на фоне общественного резонанса после убийства журналиста-расследователя Яна Куциака, писавшего о коррупции и связях местных политиков с итальянской мафией.

    Фицо вернулся на этот пост осенью прошлого года и называл санкции против Москвы «бесполезными». Также он обещал не отправлять оружие на Украину и раскритиковал заявку Киева на вступление в НАТО. «Украина может сказать: «Мы хотим вступить в НАТО». Это нормально, это их свободное решение. Мы говорим, что не будем ратифицировать его в парламенте. Потому что Словакии нужна нейтральная Украина», – говорил премьер.

    Кроме того, недавно Фицо подвергался критике за обещание принять закон, объявляющий НКО в Словакии иностранными агентами, если они финансируются из-за границы.

    «Роберт Фицо был предельно неудобен для западной элиты. Покушение совершено тогда, когда в ЕС требуется согласование многих вопросов по дальнейшей военной помощи Украине. Это покушение на человека, который был одной из последних внутренних стен западной элиты в конфликте с Россией», – считает политолог Дмитрий Бавырин.

    По его словам, правительство Словакии было одним из самых дружественных к России в ЕС. После ухода в отставку в 2018 году преемник Фицо – вице-премьер Петер Пеллегрини – не справился с возложенной на него задачей – выборы были проиграны и к власти вернулась коалиция либеральных партий.

    «Но их политика настолько не удовлетворяла избирателей, что у Фицо появился второй шанс – он вернулся в партию и вышел на выборы с четкой программой завершать конфликт на Украине и не помогать Киеву. Словаки проголосовали за эту программу, которая была огромной головной болью для Брюсселя», – отметил Бавырин.


    Возвращение Фицо на должность премьера стало подарком не только для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который является ближайшим союзником словацкого лидера по политическим взглядам. «Это также стало подарком для евроскептиков», – добавил спикер. По его словам, для словаков произошедшее стало шоком, и эти настроения наверняка отразятся на предстоящих летом выборах в Европарламент – больше голосов могут получить кандидаты от евроскептиков.

    В свою очередь, политолог Марат Баширов назвал покушение на Фицо апофеозом политики США, напомнив, что американцы убили даже своего президента Джона Кеннеди и не «нашли заговорщиков». «Вот как они проигрывают. Ни совести, ни чести» – написал Баширов в своем Telegram-канале. По его словам, в защите нуждаются и другие оппозиционные Вашингтону и Брюсселю лидеры стран ЕС: «Защищайте Орбана и Вучича. Маски сняты».

    «В этом покушении виден политический подтекст, потому что стрелок – сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия», которая известна своей поддержкой Украины и неприязнью к России. Также Фицо не принимала прозападная гуманитарная интеллигенция, а нападавший, как пишут, сторонник западного пути Словакии и русофоб», – отмечает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Украинский мотив тут просто лезет из всех щелей. Спусковым крючком стал отказ Словакии поставлять оружие на Украину и предложение Братиславы стать площадкой для мирной конференции», – подчеркивает политолог.

    Трухачев напомнил, что в конце апреля служба безопасности и информации Чехии (контрразведка) предотвратила покушение на избранного президента Словакии Петера Пеллегрини (официально вступит в должность 15 июня), которое планировал совершить 24-летний гражданин Украины.

    Злоумышленника описывают как националистически настроенного человека. Его задержали в городе Брно на юго-востоке республики, когда он доставал оружие из тайника. «При этом партия Фицо – это не евроскептики, их можно назвать «укроскептиками», которые не хотят рвать на себе последнюю рубаху ради Украины», – считает Трухачев.

    Покушение на Фицо ударит по «Прогрессивной Словакии», которая потеряет какое-то количество сторонников. «А партия Фицо, которая должна была выиграть предстоящие выборы, получит еще больше голосов. Кроме того, это наверняка повлияет на исход выборов в Чехии, потому что стрелок – сторонник той линии, которую проводит Прага. Мне кажется, что политический эффект будет даже сильнее в Чехии, а не в Словакии», – прогнозирует Трухачев.

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