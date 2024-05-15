Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.0 комментариев
На премьера Словакии Фицо совершено покушение
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Нападение произошло днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства. В политика стреляли, когда он вышел к общественности после мероприятия в местном Доме культуры и собирался пожать людям руки (фото: REUTERS)
Премьер-министр получил пули в грудь, в живот, а также в ногу и руку. Телохранители погрузили его в вертолет и под присмотром врачей отвезли в больницу в Банска-Бистрице. Состояние 59-летнего политика оценивается как критическое, у него произошло кровоизлияние в брюшной полости (фото: REUTERS)
Стрелок – 71-летний писатель Юрай Цинтула из Левице – был задержан охраной и доставлен на допрос к правоохранителям. Он стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия. Перед выстрелом он из толпы крикнул премьеру: «Робо, иди сюда!». Марош Жилинка, генпрокурор Словакии, назвал это нападением на «саму суть государственности страны» (фото: REUTERS)
Соболезнования и шок от произошедшего выразили генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министры Великобритании и Венгрии Риши Сунак и Виктор Орбан, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини прервал заграничное турне и возвращается на родину (фото: REUTERS)
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что цель стрелявшего непонятна (фото: REUTERS)
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада. Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине, не поддерживал членство этой страны в НАТО и заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой (фото: REUTERS)