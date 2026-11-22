Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщило местное издание «Думская», такое решение приняла городская комиссия по ЧС, оно связано с продолжающимся блэкаутом, передает ТАСС.

Отмечается, что в детских садах останутся дежурные группы для детей сотрудников критической инфраструктуры. Дистанционное обучение установлено на неделю – с 23 по 27 ноября включительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Одессе и части Одесского района ввели экстренные отключения электроэнергии.

В прошлом месяце руководство детсадов Киева попросило по возможности не приводить детей зимой из-за вероятного отсутствия электричества, отопления и воды.

В апреле власти Одессы перевели школьников на дистанционное обучение из-за невозможности поддерживать температуру в классах после отключения отопления.