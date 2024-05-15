Эксперт: Покушение на Роберта Фицо выгодно союзникам Украины

Политолог Бавырин: Покушение на Роберта Фицо выгодно союзникам Украины

Tекст: Андрей Резчиков

«Роберт Фицо был предельно неудобен для западной элиты. Покушение совершено тогда, когда в ЕС требуется согласование многих вопросов по дальнейшей военной помощи Украине. Это покушение на человека, который был одной из последних внутренних стен западной элиты в конфликте с Россией», – считает политолог Дмитрий Бавырин.

«Когда Роберт Фицо впервые занял пост премьер-министра в 2016 году, правительство Словакии было одним из самых дружественных к России в ЕС», – напомнил собеседник. Однако Фицо потерял власть весной 2018 года после скандального убийства словацкого журналиста Яна Куциака, писавшего о коррупции и связях местных политиков с итальянской мафией. Также была убита невеста журналиста.

«Ниточки расследования вели в партию Фицо, который был вынужден уйти в отставку под давлением общественности. Преемник – вице-премьер Петер Пеллегрини – не справился, выборы были проиграны и к власти вернулась коалиция либеральных партий. Но их политика настолько не удовлетворяла избирателей, что у Фицо появился второй шанс – он вернулся в партию и вышел на выборы с четкой программой завершать конфликт на Украине и не помогать Киеву. Словаки проголосовали за эту программу, которая была огромной головной болью для Брюсселя», – отметил Бавырин.

Возвращение Фицо на должность премьера стало подарком не только для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который является ближайшим союзником словацкого лидера по политическим взглядам. «Это также стало подарком для евроскептиков», – добавил спикер. По его словам, для словаков произошедшее стало шоком, и эти настроения наверняка отразятся на предстоящих летом выборах в Европарламент – больше голосов могут получить кандидаты от евроскептиков.

В среду после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове в 190 километрах от столицы было совершено покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо, который получил огнестрельные ранения. Как рассказали очевидцы, когда Фицо вышел к людям, кто-то крикнул в сторону премьера: «Робо, иди сюда». После чего прозвучало несколько выстрелов и премьер упал на землю, а затем сотрудники госохраны помогли раненому главе правительства добраться до машины и покинуть место происшествия.

По информации медиков, премьер находится в «очень серьезном состоянии». Он был экстренно эвакуирован вертолетом в Братиславу. Предполагаемый нападавший задержан.

«Решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, они подрывают демократию – нашу самую главную ценность», – написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсетях.