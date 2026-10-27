FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз

Tекст: Валерия Городецкая

В 2026 году союзники Киева вне ЕС обязались предоставить 19 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на FT. В связи со снижением прогнозируемой помощи чиновники ЕК изучают альтернативные варианты поддержки, включая совместный выпуск долговых бумаг. Брюссель также оказывает давление на Лондон, Токио, Оттаву и другие столицы для мобилизации средств.

Ранее на саммите ЕС Владимир Зеленский потребовал дополнительные 70 млрд евро от Евросоюза на военные нужды в 2027 году. До этого страны ЕС уже одобрили выделение 90 млрд евро в течение ближайших двух лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия рассчитывала до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год.

В начале месяца Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав проведения реформ.

В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз исчерпал собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева.