Украина заявила о якобы выводе на орбиту первого спутника связи

Украина заявила о якобы выводе на орбиту спутника связи при помощи SpaceX

Tекст: Алексей Дегтярёв

Спутник получил название Obria Nano, он уже начал работу на орбите, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу. Запуск состоялся 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18, говорится в публикации.

Отмечается, что над спутником работали украинская компания Himera и датская GomSpace. Аппарат должен стать первым спутником в будущей украинской суверенной сети связи.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink работают с ограничениями, связь пропадает на скорости 130-161 километр в час на разных участках фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник местные власти сообщили об использовании ВСУ оборудованных терминалами Starlink ударных БПЛА во время ночной атаки на Донецк.

В воскресенье военный эксперт Юрий Кнутов предупредил о риске потери ВСУ части возможностей по применению дронов из-за ограничений.

В субботу предприниматель Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink из-за применения сети для наступательных атак беспилотников.